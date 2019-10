López advierte que seguirá luchando por la valoracion catastral

Los terrenos de La Vega no fueron solo tema de debate en la reunión que mantuvo ayer el alcalde con Cofiño. También lo fue durante el pleno ordinario que tuvo lugar ayer por la mañana. El portavoz socialista, Wenceslao López, advirtió que seguirá luchando por revisar su valoración catastral y el concejal de Economía, Javier Cuesta, le echó en cara que durante sus cuatro años de gestión no lograron pactar con Defensa la cesión: «Esta es la enésima vez que intenta justificar su fracaso. Fue el único ámbito que les dejaron gestionar, pero se guardó la documentación en un cajón», afeó el popular mientras que el alcalde, Alfredo Canteli, señaló que el principal partido de la oposición «pretende que hagamos en tres meses», cosas que no «hicieron ustedes en cuatro años».

López intentó presentar durante el pleno una proposición pedir al Catastro una revisión de la tasación de la antigua factoría armamentística, cerrada desde 2012, tasada como suelo residencial en 44 millones, mientras es industrial y afectada por distintos entornos de protección patrimonial. No lo consiguió. La mayoría del equipo de gobierno rechazó la urgenica.

Cuesta ya advirtió hace cinco días que la proposición solo buscaba «enredar sobre lo que fueron incapaces» de resolver en cuatro años de gobierno, en lo que calificó como «el fiasco de La Vega». Insistió en que «lo único que hay» es un protocolo de intenciones.