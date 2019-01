López: «El deterioro del recinto no es de ahora, lleva así seis años»

El alcalde, Wenceslao López, pisó con tiento ayer al hablar del deterioro de los edificios de la fábrica de La Vega, más de la mitad de los cuales, según un informe de Defensa, tienen problemas de filtraciones y existen varios en estado ruinoso o semirruinoso. Lo hizo bordeando el asunto legal -el deber de conservación de los edificios es de su propietario y el de hacérselo cumplir, de los ayuntamientos- y recordó que el deterioro de los edificios «no es de hace una semana, de ayer o de ahora, lleva así seis años, desde que cerró en 2012». El primer edil, por si acaso, insistió en que el proceso para recuperar los terrenos está en una fase muy avanzada y que, cuando el Ayuntamiento obtenga la propiedad actuará para limpiar la vegetación y consolidar las naves, asumiendo para la administración local las tareas que tal vez debería de haber hecho a lo largo de estos años el ministerio. Lo hizo, admitiendo que todo propietario tiene la obligación de mantener en buenas condiciones su propiedad, pero matizando que La Vega estaba aislada del resto de Oviedo, «era un espacio no transitado y por tanto no había riesgo para nadie», aunque el deber de conservación, obviamente no se limita a los inmuebles que colindan con espacios públicos. López añadió otra razón: «Además, no hay ningún edificio que esté declarado en ruina». Seguro que lo adivinan: la competencia para declarar un edificio en ruina es municipal. Mejor no meterle el dedo en el ojo al que tienes enfrente negociando.

López, incluso tras cerrar el protocolo, explicó que «hay mucho camino por recorrer, se trata de un camino complicado a nivel legal, urbanístico y técnico». Una vez que la propiedad sea cedida al Ayuntamiento, habrá que redactar un plan especial en el que definir los usos y los edificios a proteger y, en función de ello, determinar la inversión.