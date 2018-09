López maniobró para influir en los tribunales de oposiciones a Policía Local en varios concejos Unos agentes de la Policía Local ovetense observan el arrastre de un vehículo en el centro de la ciudad. / MARIO ROJAS El secretario general de SIPLA le dijo, ante la convocatoria de jefe de Policía de Gozón: «Voy recomendando a tu guaje como la otra vez» G. D. -R. / J. C. A. OVIEDO. Martes, 4 septiembre 2018, 03:38

Las grabaciones de la 'operación Enredadera' dejan entrever más intereses que los mercantiles o el supuesto palco del Sporting que habría recibido de uno de los empresarios el cesado comisario principal de la Policía Local de Oviedo, José Manuel López, y presidente de Ajempol, la Asociación de Jefes y Mandos de la Policía Local que creó. De varias de las conversaciones intervenidas se desprende el interés del jefe de la Policía Local de Oviedo de que personas afines o de su confianza coparan los tribunales de oposiciones para policías locales de varios concejos, entre ellos Grado, Siero o Gozón. En esta último concejo muestra mucho interés y cuenta con un apoyo inesperado para intentar que su hijo, aspirante en las oposiciones en Gozón, salga elegido: el del secretario general del Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias (SIPLA), Manuel Jesús Villa. López le llama el 13 de octubre del año pasado tras saber que su hijo es uno de los admitidos para optar al puesto de jefe de la Policía Local en dicha localidad. Villa le pide que le mande el listado para poder influir en la decisión y «decirle (parece referirse al concejal del área), mira, de todos estos, vale no te aconsejo a estos, a estos y a estos». En el fondo, se trata de que ir «recomendando a tu guaje como la otra vez y aclararle más las cosas», se ofrece el líder sindical.

Aún así, López sabe ya quiénes formarán el tribunal -entre ellos dos subordinados directos suyos- «y sé que pidieron dos al Adolfo Posada», el instituto de la función pública de Asturias. El quinto miembro es el secretario del Ayuntamiento, con el que de nuevo Villa se ofrece a mediar: «De él me encargo yo».

En la misma conversación intervenida, ambos muestran su preocupación porque a una convocatoria para Siero figure como suplente por el Adolfo Posada, una administrativa. López tercia para ofrecer «una bolsa de nosotros», «de los sindicatos y de la asociación de jefes», Ajempol, para que en los tribunales solo haya policías locales.

El tribunal de Gozón otorgó la máxima puntuación al hijo de López, pero sin embargo no pasó el psicotécnico. Y eso que su padre trató también de influenciar en el tribunal.

No sirvió

En diciembre, la UDEF graba una conversación con una profesora de Psicología de la Universidad para que ella y otra amiga «fuesen a las de Luanco» y los peritos no fueran designados por el decanato. «Díselo», le pide a la profesora, «dile que desde la asociación de jefes de Policía y de los sindicatos mayoritarios queremos que vayáis vosotras». A Grado, pero «sobre todo me gustaría que fueses a...», «Luanco», le completa su interlocutora. López asiente y tira de orgullo paterno para razonar que es «porque es el primer jefe de Policía con el perfil que nosotros de alguna manera queremos:. Licenciado en Derecho, gente joven...». No funcionó.

A propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, el Ayuntamiento encomendará al Principado las futuras convocatorias para la Policía Local. Hoy irá a Pleno.