López pide las grabaciones de la 'Operación Enredadera'

El exjefe de la Policía Local José Manuel López acudió ayer a media mañana al Palacio de Justicia. Lo hizo acompañado por su abogado, Miguel Teijelo para volver a pedir las grabaciones de la 'Operación Enredadera'. Aquellas que resultaron claves para la investigación que le mantiene imputado en varias piezas y que precipitaron su cese como jefe de la Policía. Pero el Juzgado de Instrucción Número 2 de Badalona, que instruye el caso, aún no se las ha remitido. «Fuimos a ver si pasaba algo porque no nos las envían. Las remitieron una vez, pero tenían fallos. No tenemos plazos de cuándo lo harán», argumentó ayer el letrado.

En una de las conversaciones, según la investigación, se puede escuchar cómo el excoordinador de Izquierda Unida de Asturias Ramón Argüelles hizo una llamada a López para que le retirase una multa de tráfico. Fue el primero quien telefoneó al entonces comisario y este accedió a su petición: «Guárdatela de recuerdo», le espetó el exjefe de la Policía, a lo que Argüelles contestó que «te debo una, cabronazo».

El excoordinador se justificó después diciendo que su respuesta se sacó de contexto: «Yo pretendo ser una persona humilde y para las personas que son amigos tengo frases que, sacadas de contexto, a lo mejor no se interpretan bien. Era un 'muchas gracias' por haber solucionado esta denuncia, que no se debería de haber tramitado o 'muchas gracias por aclarar este malentendido'». Las explicaciones no han servido hasta ahora para exculpar al excomisario que sigue imputado por estos hechos, además de por otros similares referidos a una sanción del foto-rojo a un médico que habría sido anulada.