Oviedo se prepara para brillar con el gran encendido de las luces de Navidad

El Ayuntamiento de Oviedo sigue apostando por la iluminación navideña como reclamo turístico. Las luces de Navidad de la capital se encenderán el próximo día 28 con una gran fiesta en la plaza de La Escandalera en la que cada año participa el equipo de gobierno local, encabezado por el alcalde, Alfredo Canteli.

La iluminación navideña, preparada en la plaza del Ayuntamiento. Mario Rojas Un joven, en patinete por la calle Uría, con las luces al fondo. Mario Rojas La plaza de La Escandalera. Mario Rojas Decoración en El Antiguo. Mario Rojas 1 /

Mientras algunos ya cuentan los días para el inicio de la Navidad, el entramado de luces y la decoración festiva que colocan los operarios de la empresa Germán Vizcaíno ya empiezan a abarrotar la ciudad. Entre las grandes novedades de este año, las luces de la recientemente reurbanizada avenida de Galicia y de la plaza de la Cruz Roja, donde se instalará un árbol luminoso de veinte metros de altura.