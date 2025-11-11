Oviedo se prepara para brillar con el gran encendido de las luces de Navidad
La decoración navideña, colocada por operarios de la empresa Germán Vizcaíno, ya empieza a abarrotar la ciudad
A. A.
Oviedo
Martes, 11 de noviembre 2025, 20:21
El Ayuntamiento de Oviedo sigue apostando por la iluminación navideña como reclamo turístico. Las luces de Navidad de la capital se encenderán el próximo día 28 con una gran fiesta en la plaza de La Escandalera en la que cada año participa el equipo de gobierno local, encabezado por el alcalde, Alfredo Canteli.
Mientras algunos ya cuentan los días para el inicio de la Navidad, el entramado de luces y la decoración festiva que colocan los operarios de la empresa Germán Vizcaíno ya empiezan a abarrotar la ciudad. Entre las grandes novedades de este año, las luces de la recientemente reurbanizada avenida de Galicia y de la plaza de la Cruz Roja, donde se instalará un árbol luminoso de veinte metros de altura.