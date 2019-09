«Luchamos para mejorar la vida vecinal y no contra el Ayuntamiento» Eva Sánchez, presidenta de la FAVO. / PIÑA Eva Sánchez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo «Desde las asociaciones de vecinos pedimos que nos hagan caso en las carencias que hay tanto en la zona urbana como en la zona rural» CECILIA PÉREZ OVIEDO. Lunes, 9 septiembre 2019, 02:14

No quiere dar pistas sobre su edad, pero sí dejar claro que desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo tienen muy claro cuál es su misión: «Mejorar la vida vecinal». Lo dice su presidenta, Eva Sáncez. Carbayona de nacimiento lleva un año y medio a la cabeza del colectivo. Las mejoras en la zona rural, siguen siendo su caballo de batalla.

-Lleva un año liderando el movimiento vecinal en Oviedo. ¿Qué valoración hace de este tiempo?

-Buena. Estamos ahí, presionando, tanto con el anterior equipo de gobierno municipal como con el de ahora para que nos hagan caso en las carencias que hay tanto en la zona urbana como en la rural.

-¿Les hacen caso o no?

-Vamos a decir que lo intentan. Nosotros ahora estamos pendientes de que nos reciba el señor alcalde para después pasar a presentarnos al resto de grupos políticos.

-¿Hay fecha para esa reunión con Alfredo Canteli?

-No. Teníamos fecha para el día 2 de septiembre, pero luego algo surgió a última hora en el Consistorio y no pudimos reunirnos. Estamos esperando a que nos llamen a partir del día 16.

-¿Qué deberes les va a imponer, ahora que comienza el nuevo curso escolar?

-Al nuevo Ayuntamiento les pediremos lo que venimos reivindicando desde hace años. Para empezar, en la zona rural llevamos años pidiendo que vayan cambiando las tuberías de fibrocemento de agua potable porque son cancerígenas. También mejorar la red de saneamiento y el alumbrado público, porque hay zonas que está a oscuras. Los desbroces de los caminos, que solo se hacen una vez al año y sería necesario, al menos, tres. También queremos que la zona rural entre en un plan de rehabilitación de viviendas similar a las subvenciones que hay para la zona urbana.

-Metidos en zona urbana. ¿Cuáles son los retos para ciudad?

-Nosotros queremos participar en el Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo. También luchamos por que se haga efectivo el proyecto de ejecución técnica y la rehabilitación del mosaico del paseo de Los Álamos porque es un dolor cómo está. También convendría peatonalizar el entorno del Campo de San Francisco para protegerlo y que se cuente con la participación vecinal en todos los proyectos que tengan que ver con el desarrollo urbano.

-¿Cómo va el funcionamiento de los distritos?

-Es muy importante el reglamento del consejo de distritos y la revisión de su funcionamiento porque estamos en septiembre y no se sabe nada de cómo va a funcionar.

-¿El actual modelo de distritos es eficaz o cree que habría que modificarlo?

-Yo puedo hablar del distrito al que pertenezco, el Rural 2. Funcionó muy bien entre nosotros y se llegó a acuerdos para llevar adelante propuestas. Pero creo que en otros distritos no funcionó o no se entendieron porque faltó, creo, implicación por parte del Ayuntamiento.

-¿Qué se necesita para que funcionen?

-Pues que, cuando las asociaciones de los distritos nos reunamos y lleguemos a acuerdos, ya que hay un dinero dedicado a su funcionamiento, pues que el Ayuntamiento lo invierta.

-Hay barrios como La Argañosa, La Tenderina e incluso calles comerciales del centro con locales cerrados. ¿Cómo se frena esto?

-Con un impulso económico. Porque las rentas son elevadas, la crisis afectó a todos. Luego están las consecuencias de los grandes centros comerciales, que hicieron daño a las tiendas pequeñas de barrio que no pueden competir en precios.

-Transporte urbano y líneas de autobuses. ¿Qué puede decir de ello?

- Lo que no quisiera ahora es que venga un nuevo equipo de gobierno y las cosas que estaban bien hechas por el anterior las quitaran porque no las hicieron ellos, porque ahí retrasaríamos la mejora otros cuatro años más. Esto lo digo como opinión particular y personal, no como presidenta de FAVO.

-¿Qué dice a aquellos que califican las asociaciones de vecinos como entes politizados?

- En la FAVO no pedimos a ninguna asociación conocer a qué partido vota ni si pertenece a algún partido político. Las asociaciones vecinales tenemos que ser totalmente apolíticas y luchar todas por el bien del vecino. A luchar junto al Ayuntamiento, no contra él, para mejorar la vida vecinal.

-¿Repetiría como presidenta de la FAVO?

- Si los compañeros quieren, repetiré y si hay alguien que quiera presentarse, le cedo el testigo sin problema. Pero yo ilusión, tengo y si los compañeros quieren que siga; seguiré, si la salud me lo permite.