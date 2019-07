El hermano de David Carragal: «Voy a luchar con todas las fuerzas para que paguen lo que te hicieron» José Modesto Carragal junto a su primo, Diego Carragal. / M. ROJAS El hermano de David Carragal, que murió tras sufrir una agresión en las fiestas de La Florida, recuerda al profesor pixueto al cumplirse un mes de su fallecimiento CECILIA PÉREZ OVIEDO. Jueves, 18 julio 2019, 04:41

Ayer se cumplió un mes del fallecimiento de David Carragal. El joven de 33 años no pudo superar las graves consecuencias que le dejó la agresión que sufrió la madrugada del 11 de junio cuando regresaba a su casa tras disfrutar de las fiestas de La Florida. Recibió una patada que le hizo caer al suelo, según reveló el informe de la autopsia. Hay un detenido, en prisión provisional, como presunto autor. Se trata de Jorge Cue, un llanisco de 18 años al que se le imputa un presunto delito de homicidio doloso.

El joven se entregó a la Policía Nacional nada más enterarse del fallecimiento de David Carragal, seis días después del suceso. Junto a él, también lo hicieron dos amigos, (otro llanisco, de 19 años y un vecino de Colloto, de 18) que están en libertad con cargos, por omisión de socorro, un delito que también se imputa al encarcelado.

Este triste aniversario no lo ha pasado por alto el hermano de la víctima. José Modesto Carragal quiso compartir su dolor pero también rendir un homenaje al profesor pixueto a través de un escrito compartido en las redes sociales.

«Voy a luchar con todas las fuerzas para que paguen lo que te hicieron», aseguró. Fue la única concesión que hace el escrito al suceso porque el resto del texto es un emotivo recuerdo a su hermano. «Hace ya un mes que te fuiste y todavía no consigo dormir bien. Me asaltan los recuerdos y aparecen las lágrimas en cualquier momento», expuso.

Lamentó que su hermano ya no pueda disfrutar de su sobrino ni el pequeño de él. «Qué duro fue decirle que su tío se fue al cielo, qué pena me da, que ya no va a poder disfrutar más de su tío, él que cada vez que venías a Madrid contaba a todo el cole que iba a venir su tío David».

José Modesto Carragal estuvo presente en la concentración que tuvo lugar el pasado 22 de junio en La Escandalera. Familiares y amigos pidieron «justicia» para el fallecido. Sin embargo, confesó en la carta compartida a través del 'Facebook', que necesitaba dedicársela a su hermano por «no haber ejercido mejor de hermano mayor y no haberte protegido». «Necesitaba escribirte estas líneas para despedirme de ti. No pude hacerlo en su momento, las piernas y la cabeza no me dejaron cruzar esa puerta de la UCI y darte un último abrazo, un beso o simplemente cogerte de la mano. Por eso te pido perdón, hermano».

También quiso agradecer el apoyo y las muestras de cariño que recibió su familia y amigos tras la muerte de su hermano. «No todo es tristeza hermano, no sé si en algún momento fuiste consciente de lo que te quería la gente. Todos me contaban lo buena persona que eras, el gran corazón que tenías y tu gran sonrisa que lo envolvía todo. A toda esa gente les agradeceré el apoyo y el cariño que nos dieron, no sé cómo lo voy hacer todavía, pero siento que se lo debo a ellos y a ti. Me siento orgulloso de tener un hermano que ha dejado una huella tan inmensa en tanta gente».

La carta también hace guiños a sus piques futbolísticos, «tú con tu Madrid y yo con el Barcelona», recordó, pero sobre todo es una auténtica muestra de amor, un homenaje a David Carragal del que aseguró: «Podría escribirte mil cosas más pero lo voy a dejar en un te quiero hermano, te mando un beso muy grande».