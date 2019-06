«El lunes día 17 me reincorporaré a mi puesto en el Ayuntamiento» Belén Fernández Acevedo deja la política tras doce años como edil. / PIÑA Belén Fernández Acevedo | Concejala en funciones del PP y abandona la política «Voy a tener que ponerme las pilas y reciclarme, pero lo haré con ilusión y en política he aprendido muchas cosas» ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Lunes, 10 junio 2019, 01:31

Belén Fernández Acevedo da un paso atrás de la primera línea de la política. No fue en la lista del Partido Popular a las elecciones municipales de hace quince días porque quiere volver a su puesto como funcionaria del Ayuntamiento. Lo hace con ganas y no sabe si volverá a ser edil. El tiempo lo dirá.

-¿Es para siempre su marcha?

-Lo dejo aunque no sé si es para siempre. Hace un tiempo hablé con Agustín Iglesias Caunedo (portavoz en funciones del Grupo Municipal Popular) y le dije que quería volver a mi puesto. Le planteé lo mismo a Alfredo Canteli cuando fue elegido candidato y me reincoporaré a mi puesto el lunes día 17.

-Dos días después del Pleno de investidura.

-Eso es. Nosotros cesamos el viernes y el lunes volveré.

-Han pasado doce años desde que se pasó a la política. ¿Cree que está oxidada para ejercer su cargo?

-Voy a tener que ponerme la pilas y reciclarme, pero lo haré con mucha ilusión. Además, en la política he aprendido muchas cosas.

-¿Le apena cerrar esta fase?

-Me voy con la tranquilidad de haber realizado lo que he podido y agradezco a mis compañeros tanto en el terreno político como a los empleados municipales lo que han hecho. Sin su trabajo no hubiera podido hacer nada.

-¿Qué resumen hace?

-Llevo 25 años en el Ayuntamiento y trece los he hecho como trabajadora municipal. Los doce restantes han sido como edil y he tenido la oportunidad de hacer política social. Hemos demostrado que no solo es patrimonio de la izquierda y también hemos renovado con mucho orgullo el modelo festivo de San Mateo. Incorporamos el recinto en La Ería y Gastromateo.

-¿Y qué le faltó?

-Queríamos que desapareciesen los chiringuitos de partidos políticos y que los gestionasen los hosteleros con entidades sociales. Esta medida la íbamos a tomar este mandato pero pasó lo que pasó.

-¿Qué es más difícil ser concejala del gobierno o estar en la oposición?

-Todo requiere exigencia y para mí fueron más duros estos cuatro últimos años. En el gobierno tienes la oportunidad de hacer proyectos, pero la oposición ha sido dura. Una de mis mayores decepciones ha sido con 'Rivi' (en referencia al edil en funciones de Cultura, Roberto Sánchez Ramos) porque cuando no estaba en el gobierno era una encanto de cómico. Este mandato se volvió un monstruito y sus ataques fueron siempre muy lejos de lo que es la crítica política...

-El hasta ahora líder de Izquierda Unida se marcha con la cancelación de la feria ganadera de La Ascensión y el traslado de la hoguera de San Juan a la plaza de Porlier.

-Se ha despedido de una manera patética porque veremos qué pasa con la hoguera. Creo que vamos a pasar a una fogatina porque esta estancia es más pequeña y se deben cumplir unas medidas de seguridad. ¿Sabe cuál es una de las diferencias entre él y yo?

-Dígame.

-Yo regreso a mi trabajo que gané por oposición y él llega a la edad de jubilación. Si no tuviese los años requeridos creo que no tendría un puesto que al volver tras tres décadas en la política...

-Vuelvo a La Ascensión. ¿Cree que la suspensión de la cita es un resumen del mandato?

-Sí. 'Rivi' llegó al Ayuntamiento y se le llenó la boca con que devolvía esta cita al municipio. Ahora, es muy triste que los ganaderos hayan dicho que cierren porque no vamos a ir.

-Otra de la tónica es que muchas de las contrataciones se han hecho al límite.

-Ha habido miedo de que las cosas desaparecieran porque no se llegaba a tiempo con la contratación y me ha aparecido un poco avergonzante que se hayan echado la culpa a los empleados municipales. Los técnicos han trabajado duramente para sacar cosas adelante y a cambio ha habido presiones hacia ellos.

-Este año con San Mateo parece que se ha tenido un poco de prisa y ya han empezado las contrataciones de artistas.

-Lo está haciendo sin presupuesto y sin saber si se va a instalar en la plaza de la Catedral un escenario. A día de hoy este emplazamiento no está disponible, pero han tenido la desfachatez de prometer conciertos. Yo creo que lo han hecho para dejar todo atado y por si los que vienen dejar fuera a sus amigos.

-Mucho se ha hablado estos cuatros años sobre la seguridad de la plaza Alfonso II el Casto durante las fiestas mateínas.

-Estos temas son muy técnicos y cuando hablábamos sobre ellos, lo hacíamos basándonos en informes.

-Sánchez Ramos afirmó la semana pasada que le tocó «solucionar el chiringuito ilegal que tenía el PP» en referencia a la Sociedad Ovetense de Festejos.

-Para chiringuito ilegal los políticos de San Mateo. Cuando la legislación comprometió el futuro de la SOF fue en 2015 y quien tuvo que buscar alternativas fue el tripartito. Gobernar no es echar la culpa al gobierno anterior, sino buscar soluciones.

-En Servicios Sociales, concejalía que usted también gestionó, también ha habido críticas. Uno de las más sonadas fue que las ayudas a la pobreza no llegaron a todos los ovetenses que cumplieron con los requisitos.

-Hicieron una mala previsión y a más de trescientas personas que cumplían lo exigido, no les dieron la ayuda. Quien la solicita es porque la necesita a pesar de que sean un complemento.

-¿Cree que ha habido avances en esta materia?

-En estos cuatro años no ha habido ninguna medida social nueva. La conciliación de colegios y centros sociales ya existía, también las becas y los desayunos empezaron con el Partido Popular. El proyecto de la Universidad Popular es nuestro y solo han cambiado el nombre.

-Durante todo el mandato ha aumentado sin cesar la partida para las becas.

-Es verdad y nosotros también lo hubiéramos hechos. A Rubén Rosón se le llena mucho la boca con estas cosas y esta semana enseñaban las actas de concejales, pero en el programa dicen que no deben ostentar cargo público quienes están imputados y tanto él como Taboada están investigados por lo que deberían dimitir.

-¿Cree que Alfredo Canteli será el próximo alcalde?

-Espero que sí porque es la única salida buena para la ciudad. Además, sera un buen regidores y seguirá la senda de los otros dos grandes alcaldes de Oviedo, Gabino de Lorenzo y Agustín Iglesias Caunedo.

-¿Qué medida le gustaría que tomase si finalmente es elegido?

-Que desarrolle el programa electoral con el que se ha presentado a las elecciones.