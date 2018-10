«Estamos en contra de los macrocampus universitarios» Nacio González en el parque del Truébano. / ALEX PIÑA Nacio González, miembro de la Plataforma SOS Viejo Hospital: «Estamos pendientes de mantener una reunión con Fernando Lastra para que nos diga cómo va la reconversión de los terrenos del viejo HUCA» ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Lunes, 15 octubre 2018, 02:30

Mientras Nacio González (Oviedo, 1973) llega al parque del Truébano para esta entrevista, una abuela explica a su nieta que los edificios que ahora están «abandonados» antes eran un hospital. Allí, le tocó estar ingresada «durante un tiempo porque estaba 'malita'» y desde su habitación veía a los helicópteros aterrizar «con personas enfermas» o con los órganos para un transplante. Ahora, estos terrenos de 11.000 metros cuadrados llevan cuatro años abandonados y desde la plataforma SOS Viejo Hospital exigen celeridad. Rapidez para que esta zona deje de ser la «zona cero de Chernóbil» y los edificios tengan una segunda vida.

-Hace dos años que pusieron en marcha esta entidad. ¿Cómo ha sido este tiempo?

-El balance que hacemos es muy positivo. Antes de poner en marcha el colectivo notábamos que en el barrio había mucho pesimismo porque el hospital ya se había ido y estábamos en una situación de depresión. Cuando iniciamos la actividad muchos vecinos nos dijeron: '¿A dónde vais fíos que nadie os va a hacer caso?' y ahora estas mismas personas nos comentan que están contentas porque hemos conseguido cosas para el barrio.

-¿Cree que sin la plataforma no se habría hecho el parque del Truébano o el concurso de ideas para definir el futuro de los terrenos?

-Es difícil predecir lo que habría pasado, pero es evidente lo que ha ocurrido. Hasta que nosotros llegamos no había una reivindicación clara de que por ejemplo en la zona del antiguo helipuerto se construyese un parque.

-Esta zona verde tuvo al principio algunas críticas.

-Sí y el tiempo nos ha dado la razón. Ahora, pasas cualquier día por la calle Julián Clavería y ves que esta área está llena de personas de todas las edades.

-Cuando la exconsejera Belén Fernández anunció la apertura de esta zona dijo que aquí se organizarían mercadillos, ferias, conciertos y eventos deportivos. Muchas de estas actividades aún no se han llevado a cabo, ¿por qué?

-Tenemos que establecer dos etapas de la historia del parque. Primero hay que construirlo, y aún está previsto que haya una tercera fase en la que se haga un auditorio con una capacidad para cien personas, y después esta zona tiene que ser dinamizada por la administración. Por el momento, la entidad que más actividades está haciendo en el Truébano es la plataforma y son los vecinos los que dan vida a este espacio.

-¿Han notado que desde que se hizo la segunda fase hay más gente en el parque?

-Sí. Hace dos años no entraban ni los dueños de los perros porque estaba llena de pulgas y ahora esta situación se ha revertido. Vemos que desde primera hora de la mañana pasan por aquí estudiantes de las facultades y de la Escuela de Arte y si hace buen tiempo por la noche sigue habiendo gente.

-Este espacio no es el único que se ha recuperado. También los aparcamientos en las inmediaciones de Policlínicas.

-Eso es. El objetivo de la plataforma es recobrar las zonas abandonados del antiguo hospital para darles diferentes usos y evitar que esta gran superficie siga siendo la zona cero de Chernóbil.

-¿Les han dado ya plazos de cuándo pueden empezar las obras del proyecto '¡Hucamp!: La campa de todos'?

-No. Nosotros solo tenemos fecha cuándo se va a hacer la tercera fase del parque del Truébano (será a principios de año) y del centro social (tiene que estar hecho este invierno).

-Esta falta de información supongo que no les gustará.

-Nosotros lo que necesitamos es que se agilicen todos los procesos para reconvertir estos terrenos, que se establezcan partidas presupuestarias con peso para avanzar con los planes y que se empiecen a derribar los edificios que no van a tener una segunda vida.

-¿Esta falta de datos es porque no tienen contacto con la consejería?

-No. Estamos pendientes de mantener un encuentro con Fernando Lastra durante los próximos días para que nos ponga al día de cómo está todo el proceso.

-¿Se llevan mejor con mejor con este consejero que con su predecesora Belén Fernández?

-Sí. Desde junio del año pasado hemos notado un cambio positivo en las relaciones porque ahora tenemos un hilo directo con él y creo que nos entendemos. Sin embargo, con ella solo nos reunimos una vez...

-¿Qué les parece que en el antiguo edificio de Silicosis quieran hacer una antigua residencia para estudiantes MIR?

-De este proyecto solo conocemos lo que ha salido en la prensa. Los promotores no se han puesto en contacto con nosotros en ningún momento y nuestra opinión es que los edificios que se pueden conservar se les debe de dar usos habitacionales que fijen población en el barrio. No queremos que haya gente de paso.

-¿Puede llegar a ser especulativo que una empresa diga que quiere un edificio para hacer un proyecto en vez de ganar este derecho a través de un concurso?

-Todas los promotores que quieran estampar aquí sus ideas deben pasar unos cauces legales y debe haber igualdad de condiciones para todos. No se puede llegar aquí y decir que quiero esto para mí.

-¿Le gustaría que en esta gran área de 11.000 metros cuadrados hubiese una zona para pisos?

-Nosotros siempre hemos dicho que estamos en contra de la especulación urbanística pero esto no significa que no se construyan vivienda. Estamos a favor de este punto siempre y cuando tenga unos precios accesibles para todos.

-¿Les agrada la idea de que todos los edificios de la Universidad se aglutinen en El Cristo?

-Estamos en contra de los macrocampus y queremos que las facultades se integren en la ciudad.

-¿Por qué?

-Si se hace una Ciudad Universitaria, como por ejemplo la que hay en Madrid, habrá horas en el día en la que esta zona estará muerta y nosotros no queremos esto.

-El Ayuntamiento les prometió que el centro social provisional va a estar para este invierno. Ya estamos en otoño y por el momento solo está el proyecto contratado.

-El compromiso del equipo de gobierno es ese y nosotros no vamos a parar hasta que lo consigamos. Para nosotros no es un capricho que estas instalaciones estén funcionando durante los meses más fríos del año, sino que es una necesidad. Las personas mayores del barrio no tiene un sitio donde charlar y los días de lluvia se atechan bajo las marquesinas de los autobuses.

-¿Se llevan mejor con Somos que con el resto de entidades del Ayuntamiento?

-Este no es un problema de siglas políticas y el ejemplo más claro es que tenemos una relación distinta con Fernando Lastra que con Belén Fernández y ambos son socialistas. Nuestro compromiso es con los vecinos de la zona para conseguir que estos terrenos tengan una segunda vida y mientras tanto haya usos provisionales.

-¿Teme que las elecciones de mayo puedan afectar a este proyecto?

-Desde la plataforma no tenemos miedo a los comicios porque sabemos que gobierne quien gobierne nuestra postura no va a cambiar. Además, los ganadores deben de tener claro que no se puede gobernar dando la espalda a El Cristo.