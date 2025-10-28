Una madre, a juicio por desatender a su hijo de ocho años y dejar que faltase a clase en Oviedo La Fiscalía pide seis meses de prisión y la pérdida de la patria potestad durante siete años

Dejaba que no fuese a clase de forma reiterada y durante varios cursos escolares y cuando lo hacía, iba sucio; no lo llevó a los controles médicos que tenía agendados en el HUCA; a veces no le daba de desayunar... La Fiscalía del Principado de Asturias pide seis meses de prisión para una madre por un delito de abandono de familia por desatender a su hijo de ocho años. Además solicita la pérdida de la patria potestad durante siete años. La mujer hizo caso omiso de los requerimientos reiterados que le hicieron tanto desde la dirección del centro escolar, en el municipio de Oviedo, como desde la Sección de Menores de la Fiscalía.

La vista oral está señalada para este miércoles, 29 de octubre, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, a las 09.30 horas. El Ministerio Fiscal sostiene que la acusada desatendió de forma continuada sus obligaciones educativas y asistenciales para con su hijo, quien tuvo un absentismo escolar reiterado e injustificado entre los años 2021 y 2024, periodo durante el que faltó a clase un alto porcentaje de los días lectivos del curso, sin causa aparente. El menor está escolarizado en el municipio de Oviedo.

La mujer no alegó causa alguna que explicara las ausencias y desatendió los requerimientos reiterados realizados desde la dirección del centro educativo y desde la Sección de Menores de la Fiscalía del Principado para subsanar la situación. Además, la acusada tampoco cumplió con sus obligaciones asistenciales en cuestiones de salud y alimentación, pues no acudió a varias citas y controles médicos del menor en el HUCA.

Por otro lado, en ciertos periodos no le daba el desayuno, tal y como señalan informes de su centro escolar. Asimismo, el menor, cuando iba al colegio, acudía sucio, con mal olor e incluso con piojos apreciables a simple vista. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de abandono de familia del artículo 226.1 del Código Penal.

Y solicita que se condene a la acusada a 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad durante 7 años.

