El magistrado Jorge Punset pide al gobierno que «afronte las necesidades» de la Justicia

OVIEDO. Sábado, 8 junio 2019

El magistrado del Juzgado de lo Contencioso número 5, Jorge Punset Fernández, es el nuevo decano de los Juzgados de Oviedo. Su candidatura fue la única que se presentó a las elecciones para relevar a Pilar Martínez Ceyanes. Consiguió unanimidad. Los 29 magistrados que acudieron a votar, de los 34 censados, respaldaron su proyecto. La votación tuvo lugar ayer al mediodía en la biblioteca del Decanato, situada en el edificio de la Audiencia. Nada más conocerse el resultado, los aplausos invadieron la sala.

Punset tiene 51 años y accedió a la carrera judicial en 1997. Su primer destino como juez fue en Masamagrell (Valencia) y después se trasladó a Luarca. Una vez logrado el ascenso a magistrado ejerció en los juzgados de Orihuela, Lugo y Avilés y desde 2011 sirve en el juzgado de lo Contencioso número 5 de Oviedo, su ciudad natal.

Su experiencia hace que tenga muy claro los principales objetivos de su mandato, como la mejora de la tecnología. Un problema que trae de cabeza a los trabajadores de los juzgados porque aún no se ha implantando el «expediente digital» y las videoconferencias dan muchos fallos en medio de los juicios. Punset pidió ayer a la administración un esfuerzo para resolver estos fallos. «Tengo confianza en que el nuevo gobierno sea sensible a estas necesidades. Todos sabemos que tenemos muchas deficiencias, entre las que se encuentra la dispersión de sedes» en la ciudad, lamentó.

En Oviedo hay siete sedes judiciales repartidas por toda la capital; las más alejadas están en La Corredoria y La Ería. Pero hay más problemas que Punset se encargó ayer de señalar, los relacionados con el «espacio y seguridad». «La administración tiene que hacer frente a las necesidades y carencias de la Justicia», advirtió. Dicho esto, agradeció a la decana saliente la labor realizada. «El Decanato bajo mi mandato va a seguir siendo un cauce de expresión de la carrera judicial y las necesidades», avanzó.

Pilar Martínez Ceyanes deja el Decanato tras doce años y medio en el cargo. Próximamente ascenderá a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), donde ocupará la plaza que dejará vacante el magistrado Luis Querol por jubilación. Para ella ha sido un «orgullo» ostentar este puesto, a pesar de que, dijo, no ha conseguido todos los logros que quería. Puso en marcha el sistema de resolución de conflictos a través de la mediación y la lectura fácil de sentencias, pero ha habido proyectos que se han quedado en el tintero por falta de apoyo de la administración: «El poder judicial no es autónomo y tenemos que estar pidiendo medios. Unas veces los consigues, otras te los niegan y muchas veces también te hacen esperar».

Una de las últimas peticiones que ha realizado es que se repusiese la bandera de España del Palacio de Justicia. Hace tres meses se rompió, los técnicos las retiraron, aún no han puesto la enseña. «En el Decanato hace falta sangre nueva para que vuelvan a pedir lo que a mí no me hicieron caso». A renglón seguido, destacó otro inconveniente: la falta de apoyo al equipo psicosocial, que hace que las familias tengan que esperar «dos años» en la zona rural por una sentencia de divorcio o una resolución de custodia.

Relevo de Vidau

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias , Ignacio Vidau, cesará en septiembre en el cargo tras cumplir los tres mandatos máximos que permite la normativa. Preguntada Martínez Ceyanes sobre si se presentará para relevarle, subrayó que el concurso de designación «aún no ha sido convocado». «A mí no me gusta mover a la gente de sus puestos y prefiero que me echen de menos a de más», concluyó.