Ana Rivas culpa a la «mala gestión» del PP los retrasos en las nuevas líneas de bus Un autobús de TUA en la plarada del Hospital. / .P. LORENZANA Argumenta que la anterior Corporación cambió el mapa de transporte sin modificar el contrato con la empresa adjudicataria CECILIA PÉREZ OVIEDO. Lunes, 27 agosto 2018, 02:40

A la concejala de Infraestructuras, la socialista Ana Rivas, no le encajan las críticas vertidas por el portavoz adjunto del Partido Popular, Gerardo Antuña, sobre los retrasos en la aplicación del nuevo mapa de transporte público, presentado en marzo y sin noticias de él desde entonces, o de la prometida gratuidad del servicio para los niños de hasta doce años. No le encajan y además las considera «indecentes».

El argumento dado por la responsable del transporte urbano se retrotrae al año 2012, cuando el Partido Popular aprobó el plan de Movilidad en junta de gobierno y «no cambió las líneas hasta 2014». Dos años de retraso, explicó Ana Rivas, a los que hay que sumar el inicio del problema con el que el actual equipo de gobierno se ha encontrado para activar su nuevo plan de transporte. «El Partido Popular hizo varias modificaciones, entre ellas la de las líneas de autobús anteriores, sin modificar el contrato con la empresa TUA», especificó Rivas.

El problema, según la edil, con el que se encuentra ahora su área es que Intervención exige que para poder modificar todas las líneas de autobús afectadas por el nuevo plan de movilidad «tenemos que regularizar lo que hizo el Partido Popular». Algo así como de aquellos polvos, estos lodos. Así las cosas, Ana Rivas explicó que para activar las nuevas líneas no solo tendrán que modificar el contrato, sino que también tendrán que regularizar, previamente, todas las modificaciones hechas por los populares. «Por su mala gestión, ahora nosotros no podemos implantar las líneas de autobús», se defendió la concejala de Infraestructuras. «La sombra del Partido Popular sigue detrás de nosotros. Todas sus malas gestiones nos nos acaban cayendo a nosotros. Pagamos su deudas y tenemos retrasos en nuestra gestión porque ellos han actuado irregularmente», enfatizó.

El reglamento

La concejala de Infraestructuras también quiso responder al PP sobre el contenido del nuevo reglamento de transporte del que Antuña aseguró bebe del mismo que los populares redactaron en 2013, pero que nunca se llegó a aprobar de forma definitiva. Acusó al concejal popular de querer «tapar sus vergüenzas» al no haber explicado el porqué ese reglamento nunca vio la luz. El reglamento fue aprobado en 2013 e incluso se llevó a Pleno para su aprobación inicial pero «la aprobación definitiva nunca llegó, aunque existen informes contestando a los funcionarios», matizó Rivas. «Debería haber explicado, en vez de protestar, el porqué no lo aprobaron. ¿Qué le pasaba para que no pudieran aprobarlo definitivamente?», cuestionó Ana Rivas.

La responsable del área de Transporte valoró que el nuevo reglamento sobre derechos y obligaciones dentro del transporte público, presentado por el equipo de gobierno el pasado viernes, ha transformado el que había redactado el PP convirtiéndolo en «un reglamento del Ayuntamiento de Oviedo» y no en uno solo «para la empresa» concesionaria, zanjó Ana Rivas.