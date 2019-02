Mallada y Canteli se marcan como objetivo acabar con el «abandono» de El Cristo Agustín Iglesias Caunedo junto a los candidatos Alfredo Canteli y Teresa Mallada. / MARIO ROJAS Los candidatos del PP al Principado y a la Alcaldía lamentan que «el gobierno del Principado no ha pensado un plan de desarrollo para la zona» J. C. A. Viernes, 8 febrero 2019, 02:38

La candidata del Partido Popular a la presidencia del Principado, Teresa Mallada, recaló ayer en Oviedo -dentro del periplo que la están llevando a visitar a las juntas locales de la formación- para mostrar su apoyo al cabeza de lista a la alcaldía, Alfredo Canteli. A la entrada de la reunión con los cuadros y directivos locales, ambos se marcaron como objetivo si logran vencer las elecciones la recuperación del barrio de El Cristo, «abandonado» tras la mudanza del HUCA a La Cadellada. «Que sepan todos los ovetenses que van a contar con el respaldo incondicional del gobierno del Principado cuando sea presidenta», se dirigió Mallada a los medios para brindar su apoyo a Canteli y «los proyectos que quiere sacar adelante como el desarrollo» de esta zona.

La popular recordó los años de parálisis, en los que «el gobierno del Principado no ha pensado un plan de desarrollo para una zona que se encuentra en estado de abandono total y absoluto». Contra ello, los planes de Canteli para revitalizar el barrio pasan por recuperar la plaza de toros como espacio sobre el que vertebrar la actividad en el barrio y repensar los edificios del antiguo HUCA. Por un lado, utilizar la residencia para agrupar las sedes judiciales ahora desperdigadas; por otro, emplear el Hospital como geriátrico. Y por último, hacer de Maternidad un centro social.

El candidato a alcalde, que se definió como un «fichaje de invierno», agradeció el cariño de los populares, que le han acogido con «los brazos abiertos» y prometió «luchar a muerte» junto a Mallada «por Oviedo y por

Asturias».

En cuanto al área central, la candidata reiteró que es natural que el proyecto encuentre resistencia en una ciudad «que quiere defender su capitalidad» y emplazó a los futuros resultados de las urnas para dar los pasos que pongan «en marcha las herramientas que nos sirvan a mejorar. Eso sí, con el consenso adecuado».

Canteli, por su parte, afirmó que «Oviedo no se cierra a nada y tiene que colaborar en todo lo que haga falta con Asturias», para añadir que la negativa de los populares a integrar el ente metropolitano se dio por la «situación tan deficiente» en la que entraría el municipio porque «el camino está bien elegido». «Yo hago lo que me dice la ciudadanía, me paran por la calle para decirme eso y sé que Teresa lo entiende así», añadió.