«Iba muy perjudicado por el alcohol», dicen los taxistas que trasladaron al acusado del atropello mortal de Mamel Castañón Salida del juzgado de uno de los testigos. / Juan Llaca Los dos taxistas que se encargaron de trasladar al acusado de atropellar mortalmente a Mamel Castañón coinciden en señalar que Iván G. G. no mencionó nada sobre el accidente CECILIA PÉREZ Viernes, 27 septiembre 2019, 15:47

Por el Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo pasaron a declarar este viernes dos nuevos testigos que mantuvieron contacto con el acusado del atropello mortal de Mamel Castañón, la madrugada del pasado 26 de mayo. Se trata de los dos taxistas que trasladaron a Iván G. G. l a noche de los hechos. El primero de ellos lo llevó desde un bar de Colloto hasta un club de alterne de Siero. Este conductor fue el primero en prestar declaración. Explicó que al acusado de un homicidio imprudente «le olía el aliento a alcohol». Cuando se subió al vehículo le pidió que le llevara a un club concreto, al Models para ser exactos. Ante la negativa del taxista porque ese local había sido cerrado por orden judicial, Iván G. G. mostró cierto malestar por lo que el conductor le explicó que había otro club cerca, en Viella. Fueron hasta allí y durante el trayecto el acusado del atropello de Mamel Castañón no dijo nada relacionado con el suceso que pudiera levantar las sospechas del conductor, más allá, de tratarse un cliente «bebido».

Por sede judicial también pasó el taxista que el acusado llamó para que lo trasladase a su domicilio del barrio de Vallobín, en Oviedo. «Se subió al taxi, me dio la dirección y se durmió a los treinta segundos», relató el conductor. No despertó hasta que llegó a la altura del hotel Monumental Naranco, próximo a su domicilio. Allí le esperaba la Policía Local. «El coche de la policía se me atravesó en mitad de la carretera. Yo pensé que venían a por mi, por si me había metido por una calle equivocada», explicó el conductor. Nada más lejos de la realidad. Los agentes ya habían identificado a Iván G. G. como el presunto autor del atropello. «Abrieron la puerta del copiloto y le dijeron: Iván tienen que venir con nosotros». El conductor aseveró que cuando el acusado entró en el coche «iba muy perjudicado».

Iván G. G. atropelló mortalmente a Mamel Castañón en la calle Argüelles, la madrugada del 26 de mayo. No le prestó auxilio y huyó con su coche hasta Colloto, como así recogió el informe del atestado policial. Allí entró en un bar de copas, donde continuó bebiendo hasta que el propietario del local lo echó del establecimiento «tras discutir con una chica». Al ser expulsado del bar, pidió un taxi para que lo llevara a un conocido club de alterne de la localidad de Siero. El acusado se encuentra en libertad con cargos. Se enfrenta a tres delitos: uno de homicidio imprudente, otro de conducción temeraria y un tercero, de deber omisión de socorro.