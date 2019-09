«Mantengo intacto el amor a la profesión, la ilusión y el control» Zahara actuará esta noche en la plaza de los Ferroviarios. / E. C. «La canción 'Con las ganas' es muy personal y no lo canto en directo; no siempre estoy preparada para interpretarla» | Zahara actúa esta noche en la Losa R. A. / S. S.-F. OVIEDO. Lunes, 16 septiembre 2019, 01:54

La gira que Zahara (Úbeda, 1983) está haciendo con su último disco es «espectacular», con lleno en casi todos los escenarios. Esta noche hará parada en el escenario mateíno de la Losa, a partir de las nueve de la noche.

-¿Qué queda de la Zahara de 2009?

-Muchas cosas. Mantengo intacto el amor hacia esto, la ilusión y el control. Hace diez años me encantaba estar detrás de todo (la promo, la producción,...) pero no podía.

-¿Por qué?

-No me debajan. Ahora todo ha cambiado y tengo un sello propio. Hago lo que quiero.

-Acaba de reeditar 'Con las ganas' y sigue enamorando. ¿A qué achaca este éxito?

-Es una canción con la que conecto de manera especial con la gente. Con la versión que se grabó en 2009 yo no me sentía plena y conectada. Han pasado diez años y me apetecía volver a grabarla.

-Es un tema que también ha sonado mucho en la televisión. La reedición se puede escuchar en 'Élite' y también la cantaron Amaia y Aitana en 'Operación Triunfo'.

-Netflix apareció un día y querían que la canción apareciese en los capítulos de la serie y también fue muy guay que sonase en la Academia.

-Esta es una canción que estuvo mucho tiempo sin tocarla.

-Es un tema muy personal y a pesar de haberla grabado no la canto en directo. No siempre estoy preparada para interpretarla porque yo para subirme a un escenario tengo que sentir.

-¿Qué se encontrará el público esta noche?

-No va a ser un concierto largo y voy a hacer una mezcla de mi repertorio. Cantaré canciones del disco 'Astronauta' pero también haré un recorrido por los anteriores.

-Usted ya ha tocado muchas veces aquí.

-En Oviedo siempre he estado muy a gusto. Me gusta tocar mucho allí porque fue una de las ciudades en las que estuve al principio de mi carreras. Además, fue el primer lugar donde actué después de ser madre.

-¿Habrá un dúo con Iván Ferreiro?

-Aún no lo sé porque depende de los horarios. A veces tienes canciones con la gente, pero cantarlas en directo no es fácil. Hay que organizar muchas cosas pero yo por mí sí lo haría. Siempre es un privilegio cantar con él.

-¿Dónde prefiere tocar, en un escenario o en una sala?

-Me gusta todo. Lo divertido es hacerlo y estoy segura que si siempre tocase en un mismo sitio, me cansaría.

-¿Cómo está yendo la gira?

-Una gozada. Las salas llenas y en los festivales me he encontrado con un público entregadísimo. Además, hay conexión con la banda especial y nos sentimos plenos y felices.