Mantienen la pena de prisión para una farmacéutica y sus hijas por estafa La acusada, con chaqueta estampada y muleta, el día 6 de junio entrando en el juzgado para la primera vista oral. / A. P. Fiscalía y acusación creen que realizaron maniobras irregulares para seguir con la botica, que adeudaba 4,6 millones y estaba en concurso de acreedores CECILIA PÉREZ OVIEDO. Jueves, 4 julio 2019, 01:31

La Fiscalía del Principado de Asturias mantiene la petición de pena de prisión para una farmacéutica como «autora material» y sus dos hijas como «cooperadoras necesarias» de un delito de insolvencia punible, otro de estafa procesal y un tercero, de otorgamiento de simulación de contrato. Según la Fiscalía, las tres «urdieron un plan para evitar la pérdida del negocio y que pasara a manos de terceros». La propietaria de la farmacia se enfrenta a tres años de cárcel y cada una de sus hijas, a dos años y dos meses de prisión.

Tanto la Fiscalía del Principado de Asturias como la acusación particular mantuvieron que las tres procesadas, ante la insolvencia del negocio, simularon la venta de la parte de la madre a las hijas y la posterior firma de un contrato de arrendamiento para, después, fingir un supuesto impago de rentas que les permitiera a las dos hermanas presentarse como acreedoras legítimas en el procedimiento concursal para tratar de salvar la botica que regentaba en el Oviedo Antiguo. El negocio se encontraba en concurso de acreedores con una deuda acumulada de 4,6 millones de euros que debían a su principal acreedor, COFAS.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial acogió ayer la última sesión de un juicio que arrancó el pasado 6 de junio. La vista oral se centró en recoger los testimonios de testigos y peritos relacionados con la investigación que derivó en la apertura del juicio oral. Uno de los testigos explicó que en las contabilidad llevada a cabo «había un solapamiento» entre la actividad de la farmacia de la acusada y la parafarmacia, propiedad de otro grupo empresarial vinculado a la familia: «Era una mezcla, había una confusión total y diferenciar la contabilidad de una y otra era casi imposible».

El testigo aseguró, además, que él «no era conocedor de ningún contrato de arrendamiento» por el local donde estaba ubicada la farmacia, como así aseveró la acusada durante la sesión celebrada el pasado 6 de junio. «Siempre hubo un contrato de arrendamiento, desde 1995, entre mi marido y yo. Pero yo nunca llevé las cuentas ni hacía los pagos, me lo hacía mi hermano», reconoció la procesada en su día. En este punto, la Fiscalía explicó que «nadie puso en conocimiento de la administración concursal la existencia de un arrendamiento».

Sin pruebas de cargo

Las defensas de las tres acusadas pidieron la libre absolución de sus clientas argumentando que «no existe ninguna prueba de cargo» de los delitos que se les imputan. Consideraron que no se les pueden acusar de un delito de insolvencia punible cuando «previamente» no se decretó la existencia de un delito de insolvencia civil. Según las defensas, en todo este caso «no hay delito penal, solo una señora que no sabe gestionar las cuentas porque siempre lo hizo su marido y luego su hermano». El juicio ha quedado visto para sentencia.