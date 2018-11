El Maratón de Donación de Sangre del Campoamor arranca este viernes

Este viernes arrancará una nueva edición del Maratón de Donación de Sangre del Teatro Campoamor organizado por el Ayuntamiento junto con la Hermandad de Donantes de Oviedo. El objetivo es lograr entre 250 y 300 bolsas. Así lo aseguraron desde el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias. Dos unidades de extracción dentro del teatro y una unidad móvil en su exterior atenderán a los donantes hasta el domingo. Lo harán en un año donde se han reducido las donaciones un 3% respecto a 2017. De las 37.879 bolsas se han pasado a las 36.633. También han bajado el número de donantes, de 3.442 altas se ha pasado a 3.119. Con todo, la gerente del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, María García, aseguró que «se apañan bien» porque aunque haya disminuido el nivel de donaciones también lo ha hecho el número de consumo en sangre en hospitales. «Este año no hemos tenido que pedir ayuda a otras comunidades autónomas», valoró García. La explicación se encuentra en que la sangre es un elemento perecedero que no tiene sentido almacenar, apuntó la gerente del Centro Comunitario de Sangre.

Esto no quiere decir que no se necesite, todo lo contrario, de ahí la importancia de este maratón de donaciones que comienza el viernes en el Teatro Campoamor. «Diciembre es un mes muy malo para las donaciones porque hay muchas fiestas pero los hospitales no paran», aseveró María García por lo que apeló a que la gente que pueda y reúna las condiciones se anime. «Este año, además, hemos adelantado el maratón para que no coincida con el puente de diciembre y venga más gente», incidió Luis Suárez, presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Oviedo. Todo el que se acerque al Campoamor y a la unidad móvil de donación recibirá un cucurucho de castañas en señal de agradecimiento por un gesto que salva vidas.