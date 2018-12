Mario Arias llama a la «unidad» del PP para ganar en Oviedo y en Asturias El popular Mario Arias. / M. R. «El partido en Oviedo es ganador desde hace 27 años, ha demostrado sobradamente que sabe hacer las cosas», defiende el senador G. D. -R. OVIEDO. Sábado, 1 diciembre 2018, 03:49

Agustín Iglesias Caunedo lo llamó 'Coffee & PPOVD' y el partido recuperó ayer el formato, prescindiendo de la infusión, con el senador, exconcejal y favorito de la dirección local de los populares como candidato a la Alcaldía, Mario Arias, como protagonista. Con la tregua en las tensiones con la dirección regional que conceden las elecciones andaluzas hasta el domingo, Arias aprovechó para recalcar dos mensajes: que «el PP de Oviedo es un partido ganador desde hace 27 años, que ha demostrado sobradamente que sabe hacer las cosas» y que los populares deben «seguir siendo un partido unido».

Los mismos argumentos que repite desde hace meses la dirección local, que encabeza Iglesias Caunedo, como razones para que se respete la autonomía de la organización para elegir a su candidato y para advertir de que los movimientos en la dirección contraria desde la dirección regional pueden generar una crisis interna.

Arias apeló, recordando a Mariano Rajoy, al «sentido común» y pidió unidad «para recuperar el gobierno de Oviedo y ganar en Asturias», pero también dentro del PP de Oviedo: «Si no estamos unidos, no es que no vayamos a ganar con la mayoría suficiente para gobernar, es que es probable que perdamos». Para evitarlo dio su receta, su «opinión»: unidad, «un proyecto claro y reconocible, que priorice la creación de riqueza y la generación de empleo» y apeló al «músculo» de los populares ovetenses, «a la movilización» que permita trasladar ese mensaje «a todos los barrios» de la ciudad. Arias, en contra de las reticencias mostradas por Isidro Fernández Rozada al presentarle antes de la charla, también pidió a los militantes que ayuden a difundir el mensaje del PP de Oviedo a través de las redes sociales.

El senador también participó ayer en una charla con alumnos de tercero de la ESO de las Dominicas, cuyo interés y conocimiento de la situación política elogió. Dos actos en un día y hoy añadirá una visita al santuario de Covadonga con un centenar de militantes más. Sin fecha aún para la proclamación de los candidatos locales y autonómicos del partido, el senador ha multiplicado su presencia en los últimos meses en la ciudad y participado en la campaña por una policía de barrio del grupo municipal.