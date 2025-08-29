El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mario Villar en el Campo San Francisco. Álex Piña
Talleres de risoterapia en Oviedo

Mario Villar, actor: «Con los amigos, la risa sale de manera más natural»

Este joven langreano, que ofrecerá talleres de risoterapia en Oviedo, huye de los chistes para buscar la conexión humana como catalizador

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:57

Lo que empezó hace cinco años como una casualidad se ha convertido en la vocación de Mario Villar, un actor langreano que ha desplegado su ... particular terapia de la risa por toda Asturias y que dará este otoño nuevos cursos en Oviedo. Sus escenarios son tan variados como insospechados: desde una macrosesión en el Palacio Calatrava hasta un campamento de verano en la playa de Tapia de Casariego, pasando por las aulas de un colegio o los salones de exposición de IKEA.

