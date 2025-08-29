Mario Villar, actor: «Con los amigos, la risa sale de manera más natural»

Lo que empezó hace cinco años como una casualidad se ha convertido en la vocación de Mario Villar, un actor langreano que ha desplegado su ... particular terapia de la risa por toda Asturias y que dará este otoño nuevos cursos en Oviedo. Sus escenarios son tan variados como insospechados: desde una macrosesión en el Palacio Calatrava hasta un campamento de verano en la playa de Tapia de Casariego, pasando por las aulas de un colegio o los salones de exposición de IKEA.

Su método, basado en sus herramientas teatrales, huye de los chistes y busca algo más profundo: la conexión humana como catalizador de la risa más genuina. «Han pasado cinco años, pasaron volando», confiesa al repasar una trayectoria que le ha llevado a lugares sorprendentes. También ha roto la seriedad de entornos corporativos. «Hacíamos veinte minutos todos los viernes para oxigenar su rutina. Fue un reto, pero les funcionó mogollón».

Villar, eso sí, es tajante al diferenciar su campo: «Es una herramienta de bienestar. Tiene usos clínicos, pero para nada se puede sustituir por la terapia convencional. Esto lo dejo muy claro». A sus sesiones acuden personas con perfiles muy diversos, pero él insiste en que su trabajo es un complemento, no un sustituto del psicólogo. Su enfoque nace de su propia formación. «Yo estudié Arte Dramático, soy actor. Di la risoterapia desde lo que yo sé, de manera muy honesta», aclara.

Por eso, su método se aleja de la risa forzada o técnica. «El objetivo no era perseguir la risa, porque aparte de ser frustrante iba a ser incómodo que mis alumnos tuvieran que sacar una carcajada», explica. La clave, para él, es otra: «Lo más importante era crear un grupo. Me dije: 'Mario, ¿tú cuándo te ríes más?'. Pues cuando estás con tus amigos, en un ambiente de confianza. Ahí la risa sale de manera natural».

Para construir esa atmósfera segura, utiliza una herramienta teatral tan simple como poderosa: el aplauso. En sus clases, equivocarse no solo está permitido, sino que se celebra. «Cuando alguien comete un error, cantamos y bailamos aplaudiendo. ¿Qué obtenemos? Que la gente pierde el miedo a cometer errores y, con eso, pierde el miedo a hacer cosas que no sabía que podían hacer. De hecho ahora están hasta esperando equivocarse por la recompensa», revela.

Este refuerzo positivo, junto con la música, «la protagonista de las sesiones», transforma la dinámica y fomenta una desinhibición total. Al final de una sesión, la transformación es palpable. No se trata solo de haber reído, sino de haber conectado. «Lo que más les gusta de la risoterapia es que durante esa hora no pensaron en nada de lo que estaba pasando fuera», afirma con orgullo. Salen con una sensación de logro y, sobre todo, de autodescubrimiento. «Siento que han descubierto algo de ellos que no conocían tanto», reflexiona. «Mucha gente me dice: 'Madre, como me vea mi marido o mis hijos en esto, no me creen'. Y es que aquí, al sentiros así, lo sacáis».

Con el pistoletazo de salida de los nuevos cursos en octubre en centros sociales de Otero, La Corredoria o Pumarín, y con la idea de lanzar alguna masterclass de fin de semana para llegar a más gente, sigue demostrando que la risa, cuando nace de la confianza, es la terapia más universal.