Marisa Valle Rosso rompe el silencio cantando contra el maltrato 03:40 Pone música a la jornada del 25 de noviembre contra la violencia machista Domingo, 25 noviembre 2018, 14:03

La cantante Marisa Valle Rosso ha compuesto una canción,' Títere o esclava', que ha cantado desde el balcón del Ayuntamiento de Oviedo dentro de los actos celebrados hoy con motivo del Día internacional contra la Violencia de Género.

«Esas caricias que me clava como espadas, y esas miradas que me arañan hasta el alma. Cuando el silencio se apodera de esta casa cada pisada me golpea en la garganta».

El público asistente rompió en un sonoro aplauso ante la implicación y sensibilidad de la autora.