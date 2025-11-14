Martín Peláez será el pregonero de la Semana Santa en 2026 La Junta de Hermandades y Cofradías reconoce «la profunda fe» y el «gran afecto» por la ciudad del presidente del Real Oviedo

Susana Neira Oviedo Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:22 Comenta Compartir

El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez (Ciudad de México, 1972), será el pregonero de la Semana Santa de Oviedo en 2026. La Junta de Hermandades y Cofradías explicó que esta elección se basó «en las convicciones religiosas que el propio Martín Peláez no ha dejado de expresar, aprovechando las más diversas ocasiones para recalcar su profunda fe».

Al frente de la presidencia del club azul desde agosto de 2022, tras convertirse el Grupo Pachuca en el máximo accionista, destaca también porque desde que accedió al cargo «no ha dejado de mostrar también un gran afecto por la ciudad que le acoge, así como por sus tradiciones». Una unión, entre Oviedo y su club, que ha sido «inquebrantable».

La Junta de Hermandades ya ha notificado la decisión al propio Peláez, y según informaron en una nota de prensa, aceptó la propuesta de manera «rápida y entusiasta». Tomará así el relevo del cardenal asturiano Ángel Fernández Artime.

El pregón se celebrará previsiblemente en marzo –aún no se ha concretado la fecha–, en la iglesia parroquial de Santo Domingo (los Dominicos), sede de la decana de las cofradías penitenciales de Oviedo.