El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez. A. Piña

Martín Peláez será el pregonero de la Semana Santa en 2026

La Junta de Hermandades y Cofradías reconoce «la profunda fe» y el «gran afecto» por la ciudad del presidente del Real Oviedo

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:22

Comenta

El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez (Ciudad de México, 1972), será el pregonero de la Semana Santa de Oviedo en 2026. La Junta de Hermandades y Cofradías explicó que esta elección se basó «en las convicciones religiosas que el propio Martín Peláez no ha dejado de expresar, aprovechando las más diversas ocasiones para recalcar su profunda fe».

Al frente de la presidencia del club azul desde agosto de 2022, tras convertirse el Grupo Pachuca en el máximo accionista, destaca también porque desde que accedió al cargo «no ha dejado de mostrar también un gran afecto por la ciudad que le acoge, así como por sus tradiciones». Una unión, entre Oviedo y su club, que ha sido «inquebrantable».

La Junta de Hermandades ya ha notificado la decisión al propio Peláez, y según informaron en una nota de prensa, aceptó la propuesta de manera «rápida y entusiasta». Tomará así el relevo del cardenal asturiano Ángel Fernández Artime.

El pregón se celebrará previsiblemente en marzo –aún no se ha concretado la fecha–, en la iglesia parroquial de Santo Domingo (los Dominicos), sede de la decana de las cofradías penitenciales de Oviedo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El comerciante gijonés detenido por robar ropa «engañó al repartidor» para que le entregase mercancía
  2. 2 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  3. 3 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en una zona verde en Gijón
  4. 4

    Nadie reclama el cadáver del narco de Gijón muerto en Toledo tras disparar a la Policía
  5. 5

    El Supremo tumba de forma definitiva los argumentos del ERE de Embutidos Vallina
  6. 6

    El Principado ofrece 13 millones para garantizar todas las rutas internacionales del aeropuerto de Asturias
  7. 7

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  8. 8 Seis vehículos destrozados tras una persecución policial en Langreo: «Fue rebotando de coche en coche»
  9. 9

    La alcaldesa de Gijón asume la responsabilidad de buscar «una solución de consenso» para trasladar el Albergue Covadonga
  10. 10 El Robledo reabrirá en 2027 como hotel de cuatro estrellas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Martín Peláez será el pregonero de la Semana Santa en 2026

Martín Peláez será el pregonero de la Semana Santa en 2026