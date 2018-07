Masaveu recuerda que tiene la concesión del parking de La Escandalera hasta 2023 Un coche saliendo ayer del aparcamiento de La Escandera, que está en una posición estratégica en el centro. / ALEX PIÑA Una mejora en el acceso por plaza de Castilla es la única actuación en infraestructuras del plan de movilidad JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Viernes, 20 julio 2018, 01:43

Compás de espera -de casi cinco años- el que se ha impuesto en la división de aparcamientos de la Corporación Masaveu tras la noticia de que el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Oviedo (PMUS) contempla no renovar la concesión del parking de La Escandalera y en su lugar recomienda actuar en la fisionomía de la plaza para ganar espacios peatonales e implantar un intercambiador de autobús. Las fuentes de la compañía consultadas por este periódico no quisieron entrar a valorar los planes municipales y emplazaron a aguardar a que venza el contrato de gestión con el Ayuntamiento, en 2023. Hasta entonces no se podrá mover ficha.

No es la primera vez que se habla del rescate de la concesión del aparcamiento de La Escandalera. En 2011 fue el alcalde Gabino de Lorenzo quien propuso rescindir el acuerdo para facilitar el desarrollo de un convenio que había firmado con Comamsa y que incluía la cesión del subsuelo del centro de Oviedo a esta sociedad para construir tres aparcamientos privados con 1.500 plazas y saldar la deuda del palacete de Villa Magdalena. Los Masaveu, entonces, anunciaron que defenderían sus derechos.

Desde 1973 gestionan el negocio de La Escandalera, con una vigencia en el contrato de 50 años. Un convenio que solo se podría romper de mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y la concesionaria.

Con todo, el plan de movilidad es un documento 'macro' que recomienda líneas de actuación, no obliga, y será ese equipo de gobierno futuro quien decida seguir al dedillo el plan o alterarlo.

De hecho, el resumen ejecutivo presentado a los medios hace dos días, sigue vivo. En periodo de consultas y posterior alegaciones, podrá cambiar. Ayer, el responsable de Vectio, la empresa redactora, Carlos Suárez y el sociólogo que realizó la toma de datos, Jacobo Blanco, se reunieron con asociaciones profesionales, arquitectos y urbanistas y grupos municipales -asistieron Diego Valiño (PSOE), Ignacio Fernández del Páramo (Somos) y Eduardo Llano y Gerardo Antuña (PP)- para responder a las dudas que tuviesen.

En este sentido y a preguntas de la audiencia que reclamaba actuaciones en infraestructuras para mejorar la movilidad, Suárez desveló la única propuesta prevista en el plan de movilidad que baja al detalle y que incluye un cambio de viales: es en el entorno de la plaza de Castilla que soporta más de 25.000 tráficos diarios y que constituye una barrera para peatones.

Avanzó así, que se plantea un acceso anterior desde la antigua nacional hacia el Sanatorio Blanco para desembocar en Hermanos Pidal. No es algo nuevo, en el PGO de 2009 ya se contemplaba mejorar los accesos a Hermanos Pidal y la avenida de El Cristo cuando se incluyó la unidad de gestión de la antigua clínica.

Más que dudas, entre los asistentes a la charla hubo sorpresa al conocer los datos de circulación, más de 330.000 tráficos diarios en la ciudad, 115.000 procedentes de otros municipios. Desde sectores profesionales como los VTC (vehículos de transporte con chófer) y el taxi, se alabó los planes de implantar aparcamientos disuasorios que aligeren la ocupación de las calzadas. Algo que el PMUS propone en varios puntos de la ciudad junto con una mejora del transporte público y la implantación de una mínima red ciclista.

Alabanzas también hubo para el plan por parte del equipo de gobierno que lo ha impulsado. Lo esperado. «Está teniendo una buena aceptación por parte de los colectivos vecinales», destacó Ana Taboada que cree que supondrá un cambio de paradigma de la ciudad en el futuro. «Queremos parecernos a las ciudades del norte de Europa, a las ciudades del siglo XXI en las cuales se prime al peatón y se preocupen por una movilidad sostenible, es decir, que cuide el medio ambiente», añadió la teniente de alcalde.

«Es un buen documento y se ha hecho un buen trabajo», explicó por su parte, el concejal Iván Álvarez. «Tenemos claro que Oviedo tiene que encaminarse hacia un espacio más sostenible y menos contaminado, y por tanto deberá tener cada vez menos tráfico», añadió antes de avanzar que las actuaciones concretas «deben tratarse, como es lógico, en un gobierno con distintas sensibilidades, en la junta de gobierno».

Y críticas. Lo esperado. «Es un análisis a largo plazo», explicó Gerardo Antuña al término de la reunión con los redactores. «Cuando tengamos el documento podremos encontrar conclusiones acertadas a las que han llegado profesionales de reconocido prestigio en la materia», agregó el edil antes de «sorprenderse» porque el equipo de gobierno actual ha tardado tres años en hacer los cambios en las líneas de TUA.

«Llevan tres años para hacer mínimos cambios en el plan de transporte. Es más, me pregunto cuánto conocimiento tiene la concejala de Transporte (Ana Rivas) de este plan de movilidad, porque hoy no estaba aquí», se despachó el edil antes de apuntar que las actuaciones previstas en el plan de movilidad, «no son para un mandato sino para dos o tres, y nos lo presentan a ocho meses de las elecciones».

Ciudadanos no le fue a la zaga. Luis Pacho consideró «una idea absurda» la sustitución del aparcamiento de La Escandalera para implantar allí un intercambiador de autobuses. Afirmó que donde debería de estar es «junto a las estaciones de tren y autobús, no enfrente del teatro Campoamor y del parque San Francisco».

Pacho, consideró que «este gobierno pretende actuar a golpe de imposición» y que criminaliza al coche cuando «el 80% de los ciudadanos lo usa para desplazarse». Asimismo, Ciudadanos pidió que se tenga en cuenta la futura Ronda Norte, ahora en estudio porque si no, «se quedará en papel mojado».