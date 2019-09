San Mateo contará con barracas tras nueve años sin atracciones Los feriantes y la concejala durante la subasta en el centro social de Muñoz Degraín. / MARIO ROJAS El Ayuntamiento adjudica de forma provisional 25 parcelas del aparcamiento de Los Prados y un espacio frente a la plaza de la Catedral ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Jueves, 12 septiembre 2019, 00:37

Tras nueve años sin atracciones, San Mateo contará este año con barracas. Ayer el Ayuntamiento adjudicó de forma provisional 26 de las 44 parcelas subastadas en una reunión celebrada a media mañana en el centro social de Muñoz Degraín. Una subasta que fue posible después de que el juzgado inadmitiese un recurso presentado por una vecina y que obligó a retrasar el proceso un día. Las barracas se ubicarán en el aparcamiento de San Julián de los Prados, salvo una que estará en la calle Eusebio González Abascal (frente a la plaza de la Catedral).

La adjudicación no está por el momento cerrada. Ayer se abrieron los sobres con las propuestas, cuyas ofertas van desde los 81,6 hasta los 1.530 euros. La mayor parte de los feriantes no habían dado aún su permiso para que los técnicos analizasen si tenían deudas con la administración. Un problema que solucionaron in situ firmando la correspondiente autorización. Los trabajadores municipales ya están revisando la información. En caso de que tengan una deuda, su oferta quedará excluida y si todo está en orden podrán pagar la fianza exigida. Es de dos euros por cada metro cuadrado y el mínimo será de 300 euros.

El abono lo podrán hacer a lo largo del día de hoy en el Ayuntamiento y de forma simultánea arrancará el montaje. La Policía Local, según informaron fuentes municipales, ya ha empezado las labores para que el aparcamiento de la calle Joaquín Costa quede libre.

Las barracas abrirán mañana por la tarde a partir de las cinco y su actividad finalizará el día 22 a las once de la noche. Solo estarán abiertas por las tardes y de domingo a jueves cerrarán a las 23 horas. El resto de jornadas funcionarán hasta la una de la madrugada, aunque se establecerán restricciones para la música. Podrá estar a 55 decibelios hasta las 22 horas y, a partir de este momento y hasta el cierre de actividad, deberá reducirse a un máximo de 45 decibelios.

«Por fin»

La edil de Autorización de Festejos, la popular Covadonga Díaz, celebró ayer que «por fin» haya barracas durante las fiestas mateínas. «Este era un reto del equipo de gobierno porque desde hace nueve años no hay atracciones», comentó tras la subasta, donde apuntó que por el momento no se sabe si se repetirá experiencia en Navidad. «Primero estamos con San Mateo y luego nos pondremos con esa programación», añadió.

Esta no será la única actividad para los más pequeños de la casa. El Campo de San Francisco se llenará de juegos hasta el día grande. El último día, el domingo 22, las actividades infantiles se trasladarán al parque del Truébano para la celebración de la romería de El Cristo.