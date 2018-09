El matrimonio de ancianos desahuciado no pidió una vivienda a Servicios Sociales Tres personas mayores descansando ayer en dos bancos del Campo de San Francisco. / ALEX PIÑA La pareja acudió al Ayuntamiento en dos ocasiones para informarse de las ayudas pero se marchó sin formalizar ninguna petición ALBERTO ARCE OVIEDO. Miércoles, 26 septiembre 2018, 02:25

Continúa la dramática situación de un matrimonio ovetense, de 72 y 74 años, que se vio obligado a pasar dos días y dos noches en el Campo de San Francisco tras haber sido desahuciado el pasado día 18 de septiembre. La pareja, que actualmente reside de forma provisional en el hogar de un conocido, aún tiene todas sus posesiones en el piso a cuyo alquiler no pudieron hacer frente. A pesar de su situación, los ancianos han rechazado hasta en dos ocasiones las alternativas habitacionales propuestas por el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo.

La concejala de Igualdad, Marisa Ponga, desgranó ayer en rueda de prensa las actuaciones llevadas a cabo por su departamento: «El día 20, a las 11.30, tuvimos conocimiento del caso a través de un aviso de la PAH», la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo. Relató que «aunque en ese momento no me encontraba en mi despacho, fui inmediatamente».

Los responsables del área atendieron en dos ocasiones a los afectados, que fueron informados (delante de miembros de la PAH, la segunda vez) de sus derechos y posibilidades de recurso, «como a cualquier otra persona que acuda», añadió.

En sus visitas a Servicios Sociales, los afectados recibieron toda la documentación necesaria para solicitar el acceso a alguna de las alternativas. Entre ellas, destacaban las residencias y apartamentos del ERA (Establecimientos residenciales para Ancianos), una vivienda de emergencia o la oportunidad de acceder, de manera inmediata a recursos de alojamiento temporal y comidas en la Cocina Económica. No obstante, «a día de hoy no han presentado ninguna solicitud», sentenció la edil socialista. «Esto es solo la punta del iceberg y la gente no ve lo que hay debajo», lamentó en referencia a casos similares.

La Policía, sin alerta

LA edil de Servicios Sociales sí añadió que el área de Seguridad Ciudadana no tiene constancia de que el matrimonio de ancianos hubiese dormido a la intemperie en el Campo de San Francisco.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Oviedo, Pilar Lobo afirmó que durante la mañana de ayer «el matrimonio septuagenario tenía previsto ir al Centro Social de la calle Campomanes para pedir cita en Servicios Sociales y así llevar a cabo los trámites pertinentes», pero de momento no lo ha hecho. Lobo puntualizó que «la actuación de los Servicios Sociales de la Corporación no se puede reprochar, pero sí la del Juzgado de Primera Instancia número 3, ya que no enviaron el caso al Ayuntamiento cuando se tuvo conocimiento del mismo».

Insistió en ello a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias explicó este mismo lunes que el juzgado desconocía la situación de vulnerabilidad de los ancianos, ya que la vivienda «no estaba ocupada» durante el lanzamiento. Precisó que el matrimonio «no habían puesto en conocimiento del juzgado de su situación», por lo que «no pudo ser valorada por el servicio correspondiente». Ayer, en declaraciones a la TPA, la jueza decana de Oviedo, Pilar Martínez Ceyanes, insistió en que «si no existe información» no pueden hacer nada.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Wenceslao López, habló de «situación excepcional con respecto al caso, «algo que no es habitual en la ciudad», apuntó. Además, concretó que «el matrimonio no consideró oportuno aceptar lo que se le ofreció» y que, ante determinadas carencias, «no podemos obligar a nadie a que lo haga».

Más crítica, la vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, declaró que «es evidente que algo ha fallado en el caso de Oviedo, porque las personas vulnerables no pueden acabar en la calle». Asimismo, llamó a la responsabilidad de las tres partes implicadas en el convenio autonómico suscrito en marzo sobre lanzamientos (Consejo General del Poder Judicial, Federación Asturiana de Concejos y al Principado de Asturias). «El daño es irreparable, pero se debe revisar el funcionamiento de esos protocolos para que no se repita algo así», aseguró.

Para Cristina Pontón, concejala de Patrimonio, «este caso, tremendo, pone de manifiesto que hay que seguir trabajando sin escatimar esfuerzos ni recursos en la detección precoz de las situaciones de vulnerabilidad. Han fallado todos los controles y el sistema en general».