'Mauricio', otra víctima del verano Eva Rodríguez y 'Mauricio', ayer, en el Albergue de Animales. / ALEX PIÑA El Albergue de Animales registra más abandonos en esta época; el último es un pastón alemán de un año y medio ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Jueves, 25 julio 2019, 00:45

Lo ató a la verja del Albergue de Animales, en La Bolgachina, le hizo una acaricia y se fue. Un hombre abandonó hace quince días un pastor alemán de un año y medio a las puertas de las instalaciones municipales que gestiona desde hace dos años la clínica Quirós.

Lo hizo cuando había trabajadores dentro, pero el dueño del perro no picó a la puerta. Minutos después los empleados se encontraron al animal. «No cuesta nada tocar al timbre, contar su historia y la situación del perro e irse», lamentó ayer la responsable de adopciones, Eva Rodríguez, quien también apuntó que la secuencia quedó grabada en las cámaras de seguridad del recinto.

Reflejan cómo el hombre, ataviado con una camiseta roja y unos pantalones oscuros, ató con la correa al animal y se fue. El can fue rescatado momentos después por los empleados del Albergue, que lo examinaron y vieron que gozada de un buen estado de salud.

Ahora le buscan un nuevo hogar. «Lo hemos llamado 'Mauricio', es un perro maravilloso, afable y cariñoso al que ni su corta edad ni su raza le ha preservado de ser abandonado», abundó Rodríguez para a renglón seguido destacar que durante la mañana de ayer tres personas se interesaron por el animal, pero hasta estas instalaciones no se acercó nadie. «Uno de los candidatos es de Murcia y no puede venir hasta aquí, por lo que esta adopción ha sido descartada. Otra de las chicas es de Navia y apuntó que vendrá el sábado si antes no logra una nueva familia.

Sin hogar

Los responsables del Albergue municipal han notado que con la llegada de los meses estivales aumenta el número de animales que se han quedado sin un hogar. «Tenemos doscientos más y el incremento se nota», añadió para también explicar que este año ya han recogido tres cajas con cachorros. En algunas ocasiones, los animales ya habían salido del recipiente y se corre el peligro de que un coche los atropelle o se encuentren con un jabalí.