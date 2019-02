Los mayores de El Cristo se suman a la reivindicación del centro social Varios vecinos de El Cristo-Buenavista en el parque del Truébano, donde antiguamente se encontraba el helipuerto del HUCA. / MARIO ROJAS Los vecinos, respaldados por la plataforma SOS Viejo Hospital, urgen la construcción del «prometido» equipamiento provisional SANDRA S. FERRERÍA Lunes, 25 febrero 2019, 04:22

Un lugar para jugar a las cartas y al parchís, o para leer el periódico. Para los vecinos de El Cristo-Buenavista no es tanto pedir un centro social en una parte del complejo del antiguo hospital: «Solo un techo donde pasar los inviernos fríos y lluviosos».

Así, apoyados por la plataforma SOS Viejo Hospital, llevan años movilizándose con actividades de protesta. En el último mes con cortes de tráfico, para que el Ayuntamiento instale el «prometido» centro social provisional.

María Teresa Suárez, de 83 años, vive sola. Su único entretenimiento es salir a pasear con sus amigas del barrio, «que son la familia». Como todos, pide un sitio para jugar al parchís, una manera de matar el tiempo «porque la televisión marea y los días se hacen muy largos».

En primavera y verano, con su amiga Adela López, sube y baja repetidamente Julián Clavería. Cuando pega mucho el sol descansan en los bancos del Truébano, pero cuando llueve tienen dos opciones: o atecharse bajo una marquesina de autobús cercana o irse a casa.

«Estamos indignados con los engaños y las largas que nos han dado con el centro social. ¿No se dan cuenta de que la necesidad es obvia?», se pregunta Gonzalo García, de 81 años. Antiguo vecino de Proaza, recuerda que gracias a los vecinos se limpió el parque del Truébano «que antes era un mato». Sin embargo, la reivindicación principal de los mayores del barrio «sigue sin cumplirse».

Todos forman una pandilla que se encuentran por las mañanas o por las tardes en los alrededores de los terrenos del antiguo hospital, un lugar ahora «vacío y desaprovechado». Pasean, charlan y ven a los universitarios salir y entrar en las facultades cercanas. Y en todas las conversaciones sale el tema del centro social. «Es que por aquí hay mucha gente mayor, gente en silla de ruedas que cuando llueve no pueden salir a tomar el aire. Pasan los días encerrados en casa, cuando podían estar con amigos y vecinos compartiendo el tiempo bajo techo. No hay palabras para eso», lamenta Leandro Casanueva, de 84 años, apoyado en su bastón. «Yo me fui a buscarme la vida a Francia hace muchos años, y ahora que es el tiempo que tenemos para descansar, vaya panorama», lamenta.

Su amigo Valentín Domínguez, de 89 años, sale todos los días a pasear, «y si llueve con paraguas, claro». Personalmente no tiene pensado dejar de caminar, pero sí agradecería un sitio donde leer el periódico mientras descansa. Su mujer, Gumersinda Álvarez, dice que «todos estamos igual, deseando el centro social».

Los vecinos encuentran un gran apoyo en la plataforma SOS Viejo Hospital. Su portavoz, Nacio González, aseguró que desde que se constituyó la plataforma «una de las principales reivindicaciones ha sido el centro social». «Aquí hay mucha gente mayor, y creo que ningún concejal del Ayuntamiento de Oviedo permitiría que su madre o su abuela pasasen los inviernos en las condiciones en las que lo pasan esta gente», lamentó.

«Una deuda histórica»

El portavoz advierte de que desde la plataforma no permitirán el abandono de los diferentes grupos de gobierno de «una deuda histórica con el barrio». Así, han pedido ya reuniones con los diferentes partidos políticos que se presenten a las elecciones municipales del 26 de mayo «a ver si esto está en los programas electorales». Hoy arrancarán, con la visita del popular Alfredo Canteli.

Por otra parte, la plataforma organizará en los terrenos del Truébano el tradicional Antroxu, donde comerán frixuelos y chocolate, algo que les servirá de premio por sus reivindicaciones y también para advertir de que «seguimos aquí».