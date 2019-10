La mayoría de los contratos de San Mateo se firmaron la víspera del pregón Concierto del grupo 'Los Enemigos' en la Losa, durante San Mateo. / MARIO ROJAS El PP defiende que ha hecho «toda la programación en tiempo» y el PSOE afirma que «no había razón» para suspender sus conciertos R. A. / G. D.-R. OVIEDO. Jueves, 17 octubre 2019, 01:20

La mayoría de los contratos artísticos del escenario principal de San Mateo, ubicado por primera vez en la Losa, se firmaron la víspera del pregón. Los demás se rubricaron a tres días de que Yayoi Kawamura se subiese al balcón del Ayuntamiento para dar el arranque de las fiestas. Así consta en los informes a los que ha tenido acceso EL COMERCIO, en los que queda constancia de que el acuerdo con Marta Sánchez y Carlos Baute -ambos artistas inauguraron el escenario de la plaza de los Ferroviarios- se cerró el día antes de la actuación.

La concejala de Autorización de Festejos, Covadonga Díaz, defendió ayer que toda la programación se hizo en «tiempo y forma» y que no va a tolerar que se les acuse «de falta de rigor en el trabajo y transparencia». Con estas declaraciones respondió a las críticas que el martes vertió la concejala de Somos Anabel Santiago. En ellas aseguraba que quiso acceder a los expedientes de San Mateo y que solo le proporcionaron la documentación que había hasta «el 3 de septiembre». A esas alturas no había «ningún contrato firmado» y de la veintena de conciertos que se celebraron en la Losa solo había información de trece. De los siete restantes (Willy Naves, Los Chichos, Nando Agüeros, Cruz Cafuné, Anni B Sweet, Muñeco Vudú y Stormy Mondays ) no aparecía ni un papel.

Pero Díaz rebatió ayer estas palabras y acusó a Santiago (que es funcionaria municipal) de no tener conocimientos sobre la gestión de un ayuntamiento. «Si la edil de Somos no sabe mirar las actas de las comisiones o no se acuerda de cómo hacerlo,yo no tengo inconveniente en enseñarle. Tengo experiencia en la administración local», abundó durante una comparecencia con los medios en la plaza del Ayuntamiento.

Cabe destacar que el bipartito suspendió las veinte contrataciones artísticas que dejó el anterior edil de Cultura porque hasta el 15 de junio, momento en el que se produjo el cambio de gobierno, no había nada cerrado. Uno de los argumentos utilizados es que no se podía «firmar un contrato dos días antes de la actuación» ya que las cosas había que hacerlas con más tiempo. Pero al final acabaron haciendo lo mismo que en los últimos años.

A este respecto, también se pronunció ayer el edil socialista Diego Valiño, quien afirmó que «no había ninguna razón para cancelar la propuesta trabajada por el anterior gobierno». «Hubo un claro sectarismo y revanchismo, a la vez que una irresponsabilidad tremenda al rechazar una veintena conciertos a dos meses de las fiestas, provocando una mala imagen para nuestra ciudad».

Por otro lado, Santiago intentó ayer acceder a toda la documentación de San Mateo y su sorpresa fue «mayúscula» cuando comprobó que «había desparecido el expediente completo». «No sabemos si se debe a cuestiones técnicas o que se han dado cuenta de las lagunas que han aparecido en la documentación», se quejó.

Festejos será una concejalía

Uno de los objetivos de la coalición formada por el Partido Popular y Ciudadanos es separar la Concejalía de Festejos de la Fundación Municipal de Cultura. Se hará, según Díaz, antes del 1 de enero y en el área trabajarán los antiguos empleados de la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF). Ellos llevaron a los tribunales al Ayuntamiento cuando se rompió el acuerdo que había entre ambas administraciones para formar parte de la plantilla municipal y fueron readmitidos hace un año.