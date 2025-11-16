El mejor amigo de los niños ovetenses, en la sombra Un gran tímido. Diseñador y director artístico, es el gran organizador de la Cabalgata de Reyes en Oviedo. Abrió la Santa Sebe en 1983 y se define como viajero incansable, enamorado del Sáhara. Lee, respira, sonríe, destila arte y esa elegancia reposada del que ni imita ni copia

Rafael Francés Oviedo Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Habla sin prisa y al hablar menea un poco la cabeza mientras sonríe. Quien le mira debe pensar que está delante de un artista. ¿La razón? Esa, que destila arte pero no un arte flamenco y florido, sólo un arte reposado. No el poeta que cuenta las sílabas para definir la métrica, más bien el artista que no cuenta sílabas sólo compone, que no es poco.

Es tímido, pero no apocado y desde hace casi 35 años es el mayor amigo de los niños ovetenses –aunque ellos no lo sepan–; desde la sombra del organizador, porque suya es la mano que dirige la Cabalgata de Reyes de Oviedo, una cabalgata frondosa, grandiosa y que sorprende todos los años aunque todos los años sea parecida.

Luis Antonio Suárez Fernández (Ranón, 1950) es licenciado en Historia del Arte, diseñador, director artístico, empresario, actor amateur, fundador de la Santa Sebe en 1983 y, sobre todo, un tío que destila buen gusto en sus formas, sus palabras y su fachada en general.

De niño turco. Juventud en Venecia. Con Emilio Sagi y Cesc Gelabert. 1 /

«Llegué a Oviedo por primera vez en 1969 para estudiar dibujo y pintura con Tamallo, para irme luego a hacer Arquitectura en Sevilla. Hice tres años y retorné a Oviedo para hacer Historia del Arte». La vuelta fue hasta normal aunque «la ciudad seguía siendo gris y con mal tiempo, al contrario que Sevilla. Me sorprendieron, por ejemplo, manifestaciones contra la guerra del Vietnam que en la capital andaluza nunca vi».

Nunca fue mucho de salir por la noche aunque con María José Olay, con la que después fundaría la empresa GAP, de diseño y dirección artística, Teresa Meana y Ángel Varela abriría la Santa Sebe (1983-87), uno de los iconos de la movida nocturna ovetense.

Por el medio, un grupo de teatro experimental, Laboratorio de danza, con Emilio Sagi, Manolo Monreal, Ángeles Caso y Beatriz del Fresno. «Nuestra primera obra fue una representación de La Regenta, con la que nos dieron el premio del Festival de Sitges. Un premio que compartimos con Fassbinder, que había presentado 'La libertad de Bremen'. Todo apoyado por José Benito Álvarez-Buylla, una persona culta y avanzada muy por delante de la sociedad y universidad ñoña en la que vivíamos».

Todo esto dentro de un apasionante curriculum en el que siempre ha estado donde se corta el bacalao artístico en la ciudad.

Reconoce que su gran pasión y su gran gasto ha sido viajar: «Conozco hasta Tombuctú (Malí) que mucha gente no puede decir lo mismo». De todo lo visitado se queda con el Magreb y el Sáhara porque «en Asturias vivimos en un paisaje barroco y vertical y cuando descubres la línea horizontal te enamoras, es decir, ya sea Castilla o el Sáhara, aunque yo prefiero el desierto africano porque, además, se apodera de ti y no te suelta; es un sitio maravilloso y mortífero».

Luis Antonio Suárez vive en su casa de Ranón rodeado de sus plantas. «Soy un poco aficionado pero también un poco anciano cuando me veo en el jardín».

Lee, respira, sonríe y piensa en la Cabalgata de Reyes, un macro espectáculo que pone a prueba su capacidad. Con todo eso él destila arte, elegancia, buen gusto y, desde luego, mucha sonrisa.