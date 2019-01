El alcalde promete mejoras en el Tartiere tras chocar con el Real Oviedo por las marcas El alcalde Wenceslao López y la edil de IU, Cristina Pontón, ayer ante el estadio. / ÁLEX PIÑA El equipo de gobierno deja sobre la mesa la propuesta de arrendar por seis años los nombres ante el rechazo de la directiva del club J. C. A / G. D. -R. OVIEDO. Sábado, 19 enero 2019, 02:50

El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, prometió ayer instalar un sistema de lámparas de cultivo para tratar de solucionar los recurrentes problemas del césped del Carlos Tartiere, que tienen estos días levantado de nuevo parte del terreno de juego. López explicó que «hay un problema permanente por la orientación del campo» -aquella famosa frase de su arquitecto, Emilio Llano, acerca de que «la ubicación con la que se diseñó es de manual, los campos deben construirse con orientación Norte-Sur, de manera que las gradas este y oeste tengan el mayor número de horas de sol»- y que «el uso de lámparas puede servir para mejorar el césped». El anuncio se produjo tras una reunión con la directiva azul en la que, expuso el alcalde, «venimos a concretar esa medida, qué sistema emplear y su tamaño». López afirmó que también «queremos ultimar las inversiones de 2018, que será en lámparas y en una propuesta que surge del club para poner el color azul a todos los asientos del estadio», una exigencia de la Liga.

Las lámparas, «lo ideal sería tenerlas para el invierno que viene» y los asientos azules, llegarán «si sobra dinero de lo invertido en las lámparas», concluyó. El club azul ya estudió hace años esta opción y se la planteó a la anterior Corporación, pero el elevado gasto de energía, estimado en 600.000 euros anuales al precio de la luz de 2014, echaron para atrás al Ayuntamiento.

Choque por las marcas

El alcalde y la concejala de Patrimonio, Cristina Pontón, improvisaron una rueda de prensa a las puertas del Carlos Tartiere para hablar del futuro, pero pasaron de puntillas sobre lo sucedido esa misma mañana, tras adelantar los medios la intención del equipo de gobierno de aprobar una propuesta de convenio para alquilar de nuevo las marcas del Real Oviedo al club por seis años y 240.000 euros. El informe de la concejalía de Patrimonio no convencía a Somos Oviedo, pero lo peor es que tampoco al Real Oviedo. Llamadas de teléfono cruzadas entre las oficinas azules y el Ayuntamiento condujeron al equipo de gobierno a dejar la propuesta sobre la mesa con todos los informes de los técnicos y llevarse una copia a la reunión con el club. «Les anticipamos el borrador de la propuesta», dijo el alcalde para explicar la marcha atrás. El regidor sostuvo que «la directiva y el presidente no han manifestado nunca su desacuerdo, sino más bien al contrario», pero fuentes consultadas por este diario insistieron en que el objetivo de la entidad es hacerse con la propiedad, no un nuevo arrendamiento. Una opción dificultada porque la valoración encargada de las mismas desde Alcaldía colocó su precio en 4,8 millones, lejos de los 3 que pagó el Consistorio por ellas y lejos de la cifra que maneja el Oviedo. Un arrendamiento, según la ley, no se puede hacer por menos del 6% del valor del bien, lo que encarece también está opción. El club encargó una nueva valoración de las marcas y el dominio web en octubre para contraponerla a la encargada por el Ayuntamiento y aún espera por ella.