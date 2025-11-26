El Mercado de Navidad de Oviedo regresa a El Antiguo este viernes con 107 casetas

Plano cenital de la plaza de la Catedral con las casetas del mercado instaladas.

Raquel Fidalgo Oviedo Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

El Mercado de Navidad regresa este viernes –coincidiendo con el encendido de las luces de Navidad– a la plaza de Alfonso II El Casto, la plaza Porlier y las calles Eusebio González Abascal y Mendizábal. En total, 107 casetas –que ya están montadas– que abrirán cada día hasta el 6 de enero, de 12 a 22 horas. Ofrecerán productos de artesanía, regalos navideños, dulces típicos y propuestas de hostelería.

Como novedad, este año se organizan visitas guiadas al mercado con el objetivo de fomentar el conocimiento y disfrute del patrimonio cultural y festivo de Oviedo los días 4, 10 y 18 de diciembre.

Como complemento a la oferta comercial, el mercado contará con una amplia programación de actividades infantiles gratuitas. Habrá talleres de globoflexia, pintacaras, tatuajes temporales, magia, equilibrismo, zancudos, clown y pompas de jabón. También la música navideña estará muy presente. En la plaza Porlier y la plaza de la Catedral se celebrarán actuaciones de coros, villancicos o de bandas, entre otras propuestas.

Temas

Navidad