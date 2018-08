Mercedes González reclama al alcalde competencias en obras escolares Las obras paralizadas en el colegio de Ventanielles. / A. PIÑA La edil de Educación le envía un escrito «ante la dejación de funciones» en la cubierta de Ventanielles que ha enfrentado al gobierno D. LUMBRERAS OVIEDO. Jueves, 30 agosto 2018, 02:26

Las obras de la cubierta del colegio público de Ventanielles, paralizadas tras un viacrucis administrativo a raíz de la rotura de una tubería, están erosionando las relaciones del equipo de gobierno. Después de que la concejala de Educación, Mercedes González, denunciase que las instrucciones de dar prioridad de gestión a San Mateo estaban demorando los trabajos, la concejala de Infraestructuras, Ana Rivas, le recordó que era su labor «desatascarlo» y el concejal de Contratación, Iván Álvarez, le dijo que la solución no era «poner a funcionarios en la picota». Ante este panorama, González reaccionó ayer enviando una providencia al alcalde, Wenceslao López, en la que le solicita «una delegación genérica de las competencias relativas a la gestión de las obras en centros escolares, de forma que pueda asumir todas las responsabilidades, incluyendo establecer priorizaciones en la tareas del personal».

En su escrito, la concejala acusa incluso de «dejación de funciones» a Rivas y «requiere formalmente» al alcalde para que actúe». «Las cubiertas de los colegios son una prioridad y no podemos permitir que los niños de Ventanielles empiecen las clases con el patio convertido en una trinchera. Si ellos no quieren o no pueden, que nos dejen», argumentó luego.

Ayer, en la comisión de Educación, la oposición pidió cuentas de las obras. La respuesta fue que todavía no hay fecha para las mismas. Falta que concluya en plazo de alegaciones de la contratista tras una segunda modificación del contrato. Los padres, mientras tanto, esperan y desesperan.