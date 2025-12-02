El 'método del chicle': en qué consiste la nueva técnica de robo de la que alerta la Policía La Policía Nacional activa la campaña de Navidad dentro del Plan Comercio Seguro, con la participación de 500 agentes en toda Asturias

Raquel Fidalgo Oviedo Martes, 2 de diciembre 2025, 06:18

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha dado luz verde este lunes a la fase operativa de su campaña especial de Navidad, enmarcada dentro del Plan de Comercio Seguro 2025-2026. Ante la previsión de grandes aglomeraciones y un notable incremento en las transacciones económicas propias de estas fechas, ha desplegado un refuerzo de 500 agentes en todo el territorio asturiano. Este dispositivo permanecerá activo hasta el próximo 11 de enero.

El comisario y jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Asturias, Miguel Ángel Díaz, ofreció una análisis de las amenazas más comunes en esta época durante la presentación del plan en el cuartel de Buenavista en Oviedo. El hurto continúa siendo el «delito estrella» de la Navidad, aprovechando las aglomeraciones y los descuidos de los ciudadanos. Junto a esto, preocupan especialmente los robos con fuerza en establecimientos y técnicas especializadas como el 'método del chicle', una modalidad utilizada frecuentemente por bandas organizadas para sustraer joyas u objetos de valor mediante distracciones y el uso de adhesivos.

Aunque el despliegue comienza ahora, la Policía Nacional ha explicado que el plan consta de dos etapas diferenciadas. Una fase previa, desarrollada entre el 21 y el 30 de noviembre, que se centró en la prevención y la concienciación. Durante esos días, los agentes mantuvieron contactos con el tejido empresarial del Principado para difundir consejos de seguridad y establecer canales de comunicación directos.

A partir de ahora se activa la fase operativa con mayor presencia policial uniformada y de paisano en centros comerciales, calles céntricas y áreas de almacenamiento de mercancías, con el fin de disuadir a los delincuentes y ofrecer una respuesta rápida ante cualquier incidente.

Para ilustrar la eficacia de este tipo de operativos, los mandos policiales han compartido las estadísticas del Plan Comercio Seguro del año pasado en Asturias. El balance arrojó un saldo de 21 personas detenidas y 1.100 ciudadanos identificados en labores de prevención.

Además, se realizaron once traslados a dependencias policiales para identificación y se logró el esclarecimiento de 158 hechos delictivos. Uno de los datos más relevantes fue la recuperación de efectos sustraídos por un valor total de más de 24.000 euros, devolviendo así parte de las pérdidas a comerciantes y ciudadanos afectados.

Por su parte, la inspectora Iris Rodríguez ha puesto el foco en la creciente amenaza de la delincuencia virtual. En un contexto donde las compras online se disparan, advirtió sobre la suplantación de identidad, las estafas de los proveedores o el robo de datos bancarios sobre todo al pagar con tarjeta.

Consejos: no acumular dinero en las cajas y cuidado en aglomeraciones La inspectora Iris Rodríguez apuntó una serie de consejos tanto para los comerciantes como los ciudadanos que compren en estas fechas navideñas. A los primeros se les aconseja no acumular grandes cantidades de dinero en las cajas registradoras y acudir al banco más cercano para depositar el dinero, así como instalar sistemas de seguridad visibles y autorizados y desconfiar de personas que intenten distraer a los empleados. A los clientes también se les han dado algunas recomendaciones como no perder de vista las pertenencias personales (bolsos, carteras y móviles) en aglomeraciones y desconfiar de empujones o acercamientos sospechosos y evitar portar grandes sumas de dinero en efectivo. Ante el auge del comercio electrónico y de las compras online, las autoridades insisten en la precaución ante posibles ciberestafas, recomendando comprar solo en sitios oficiales y desconfiar de ofertas excesivamente agresivas y que insistan en cobrar inmediatamente o enlaces sospechosos recibidos por SMS o correo electrónico. El dispositivo también contará con la colaboración del personal de seguridad privada que presta servicio en grandes superficies y centros comerciales, optimizando así los recursos disponibles. Finalmente, la Policía Nacional recuerda la utilidad de la aplicación móvil AlertCops, que permite a cualquier ciudadano comunicar de forma inmediata y geolocalizada cualquier hecho delictivo o situación de riesgo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.