«'Michi' era un guerrero dentro y fuera del campo, siempre fue nuestro hermano mayor» Los compañeros del equipo de fútbol en el que jugaba Michi, ayer en el tanatorio. / JOSÉ VALLINA Familiares y amigos dan su último adiós en Los Arenales al jugador de la Sociedad Deportiva de Colloto, fallecido a los 15 años JUAN VEGA Miércoles, 10 junio 2020, 01:11

El tanatorio de Los Arenales acogió ayer el último adiós al joven Miguel Álvarez, 'Michi', un jugador de 15 años de la Sociedad Deportiva Colloto que falleció tras no poder ganar su partido contra la leucemia.

Durante la ceremonia, la pena y la tristeza de los asistentes se vio momentáneamente revertida por el discurso de Ariel Rubio, el capitán del equipo en el que jugaba 'Michi' y que desató los aplausos de sus amigos y familiares. «Eras un guerrero dentro y fuera del campo y todos hemos aprendido de tu fuerza de voluntad, siempre fuiste nuestro hermano mayor», aseguró su compañero.

El capitán también destacó irónicamente y con evidente cariño que 'Michi' era «un capullo»: «Nos has metido un gol por la escuadra en la primera parte de nuestras vidas, pero no te preocupes porque, gracias a lo que hemos aprendido de ti, nos queda la segunda parte y la vamos a ganar por goleada». «Siempre vas a estar con nosotros velando porque no tiremos la toalla hasta el final del partido. Escúchanos bien, 'Michi', el número 18, tu dorsal, siempre estará en nuestra espalda».

Su entrenador durante más de tres años, Darío Pidal, describió al joven como «un cacho de pan y un excepcional medio centro ofensivo». «Sabíamos que había sufrido la enfermedad cuando tenía seis años y que la había superado. Es una pena que una persona de 15 años recaiga y se marche de esta manera», añadió.

Por su parte, Asier Quemada, compañero suyo de colegio aseguró que 'Michi' era muy directo: «Era un guaje que si iba lo hacía con todo, si tenía que decirte cualquier cosa no tenía problema, se le veía la bondad en la cara».

Su club tiene ya pensado preparar algún tipo de iniciativa para recordar al joven fallecido: «Cuando todo esto pase, vamos a rendirle el homenaje que se merece».