Mímica ante el Campoamor 'The Primitives', ante la atenta mirada del público. / HUGO ÁLVAREZ La compañía belga 'The Primitives' abre la tercera edición del Festival de artes escénicas en la calle con 'Three of a kind' IVÁN GARCÍA OVIEDO. Martes, 23 julio 2019, 00:20

Tres hombres de mediana edad, vestidos con trajes, fueron los encargados de animar la función de apertura del Festival de artes escénicas en la calle. Entre carreras, tropezones, discusiones con balbuceos y un componente surrealista, que acompañó toda la representación, el público disfrutó de una función amena y original a las puertas del Campoamor pasado ya el mediodía. Los artistas eran los miembros de 'The Primitives', una compañía belga de teatro gestual, y su pieza, 'Three of a kind'. Lo céntrico del lugar hizo que a muchos ovetenses la función les pillase de paso y aprovechasen para disfrutar del teatro gestual, alegre y desenfadado que ofrecieron estos artistas de la mímica. «No entiendo muy bien qué argumento tiene pero parece entretenido y creo que es lo fundamental», comentó Pelayo López.

«Pensaba que había algún famoso», bromeó Jorge Hernández, a quien el número le ha «gustado bastante»,le ha parecido «entretenido y original». Un grupo de niños fueron los que mejor se lo pasan sentados al pie del trío protagonista mientras tratan de comprender lo que se les presenta. No había manera. El público adulto supo apreciar el talento de 'The Primitives' y les despidió con una sonora ovación. quedando inauguradas las jornadas de arte escénicas en la capital por tercer año. El mismo grupo repitió actuación a las 20 horas, casi solapándose con las jornadas de visitas teatralizadas que celebra el Teatro Campoamor.

Hasta el 9 de agosto

«La idea de este festival es acercar todos los tipos de artes escénicas y expandirlas por la ciudad», comentó José Luis Costillas acerca de las jornadas que terminarán «el próximo 9 de agosto» y contarán con un programa variado de «música, teatro o danza». «La idea» -incidía el edil- «es hacerlo con un carácter expansivo, que vaya a las distintas zonas y distintas plazas de la ciudad». Costillas animó a acudir a las representaciones para así consolidar este ciclo que ya va por su tercer año.