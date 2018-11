Mirando más allá de las palabras Mónica Vega, durante la inauguración de la muestra fotográfica 'La mirada de las palabras'. / E. C. Una exposición que homenajea a los escritores que «dieron vida a las bibliotecas» ALBERTO ARCE OVIEDO. Viernes, 2 noviembre 2018, 03:15

«Si tus fotografías no son los suficientemente buenas es porque no te has acercado lo suficiente», afirmó hace ya varias décadas el fotoperiodista de guerra Robert Capa (en realidad, un pseudónimo que compartían Endre Erno Friedmann y Gerta Pohorylle). La literatura es diferente: exige distancia para interpretar y la tranquilidad de un lugar cómodo para encarar la lectura, un lugar que en la mayoría de ocasiones es una biblioteca. Por eso, el pasado día 20 de octubre, el Edificio Histórico de la Universidad acogió la inauguración de una muestra fotográfica de Mónica Vega, 'La mirada de las palabras', una colección de retratos de algunos de los escritores que han dado vida a lo largo de los años a los clubs de lectura de la Red de Bibliotecas Públicas municipales del municipio. En palabras de su autora, la exposición trata «de transmitir aquello que los libros no pueden, de ponerle vista a lo que solo es letra».

Hace cinco años, Vega, asidua al club de lectura de Pumarín, comenzó a fotografiar a algunos de los autores que acudían a los coloquios a charlar sobre su obra con el resto de asistentes. «Empecé poco a poco; al principio robaba los posados y después ya comencé llevar a los escritores a lugares con más significado, más importantes», relató, en declaraciones a este diario, la artista.

La muestra se compone de treinta fotografías; treinta retratos en un contrastado blanco y negro; treinta «trozos» de cada sujeto artístico. «Quería que fuese equilibrado, pero profundo», afirmó; no obstante, también comento que en su propia colección cuenta con más de medio centenera de imágenes de este estilo. «Me gusta conocer a los autores y seguir su obra, por eso hago esto». De hecho, en 'La mirada de las palabras' conviven nombres tan lejanos en reconocimientos, temáticas y estilos como Ángeles Caso Manolo Abad, Luis Arias, Patricia Serna Victoria Rodríguez o Carlos Gil de Gómez. Para este último, «verse al lado de alguno de artistas tan consagrados es una verdadera motivación para seguir escribiendo». Comentó, además, que «el club de lectura de la biblioteca pública es el espacio más idóneo para aprender de la obra de uno mismo gracias a las impresiones de los receptores directos».

Ivan de Santiago es otro de los novelistas retratados por Vega. El autor de 'Allá donde estés' declaró que «la mirada de la fotógrafa ha hecho que cada uno de nosotros podamos transmitir todo aquello que se nos escapa, ese lazo entre creador y novela que es único e irrepetible». Para De Santiago, la tración oral de la literatura es algo que no se pierde siempre que se sigan celebrando tertulias literarias, coloquios y reuniones de lectores en el ámbito de las bibliotecas.

Para Chelo Veiga, coordinadora de la Red de Bibliotecas, la iniciativa surge para «dar vida y homenajear a todos esos autores locales que nos han regalado su presencia durante todos estos años». Veiga también anticipó algunas de las actividades que tendrán lugar durante estos meses cpor el trigésimo aniversario de la red. «Este lunes comenzará el taller de creación literaria 'Clásicos intachables'». Como plato fuerte, la ovetense Mónica Rodríguez, Premio Cervantes Chico, dará una charla en diciembre sobre la importancia de la lectura.