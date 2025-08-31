El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La misa en las fiestas de La Manjoya. M. Rojas

Misa y bollo para despedir las fiestas de La Manjoya en Oviedo

Los vecinos celebraron este domingo su segundo día de festejos con sesión vermú y música

S. N.

Domingo, 31 de agosto 2025, 21:04

Las fiestas de La Manjoya se despiden este domingo con una misa solemne cantada por el coro de la Escolanía de San Salvador, sesión vermú y el reparto del bollo, amenizado por la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, así como un sorteo y por la tarde, actuaciones musicales a cargo del grupo Adri y Bernardo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan un posible caso de intoxicación alimentaria múltiple en las fiestas de Avilés
  2. 2 Boda por todo lo alto de Corín Castro, nieta de Corín Tellado
  3. 3 La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer
  4. 4

    Sierra, adiós a la boutique que mejor ha vestido a los gijoneses
  5. 5

    Más de 40.000 asturianos toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  6. 6

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  7. 7 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  8. 8 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón
  9. 9 Nuevo récord en Asturias: un queso Cabrales de 37.000 euros
  10. 10 Encuentran al hombre de 82 años al que se buscaba en Alevia, en Peñamellera Baja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Misa y bollo para despedir las fiestas de La Manjoya en Oviedo

Misa y bollo para despedir las fiestas de La Manjoya en Oviedo