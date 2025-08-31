Misa y bollo para despedir las fiestas de La Manjoya en Oviedo Los vecinos celebraron este domingo su segundo día de festejos con sesión vermú y música

S. N. Domingo, 31 de agosto 2025, 21:04

Las fiestas de La Manjoya se despiden este domingo con una misa solemne cantada por el coro de la Escolanía de San Salvador, sesión vermú y el reparto del bollo, amenizado por la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, así como un sorteo y por la tarde, actuaciones musicales a cargo del grupo Adri y Bernardo.

