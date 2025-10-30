El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Gerardo Albornoz, embajador de Movember . E. C.

Vuelve la campaña de Movember para visibilizar la salud de los hombres

El movimiento promueve dejarse bigote en noviembre para luchar por la salud mental y contra el cáncer masculino

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:35

Comenta

Asturias Movember, el equipo liderado por Gerardo Albornoz que trajo a la región el movimiento global que promueve dejarse bigote en noviembre como símbolo de la salud masculina, empezará el sábado su décima edición con las mismas ganas que la primera y el bagaje de una década de trabajo y casi 110.000 euros recaudados para luchar en favor de la salud mental masculina, la prevención del suicidio, el cáncer de próstata y el testicular. Un pequeño gesto, dejarse bigote, ya sirve para visibilizar la campaña.

«Hace diez años empezamos Asturias Movember como un pequeño reto local, unos pocos amigos dejándonos bigote por una buena causa», aseguró Albornoz, capitán del equipo y embajador de Movember, este miércoles. «Ahora forma parte de nuestra identidad; cada año más personas en Asturias reconocen el bigote y preguntan cómo pueden ayudar. Es una muestra de que las pequeñas acciones pueden crecer hasta convertirse en algo verdaderamente significativo», sentenció. Tanto, que ahora cumplen su décimo aniversario.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  2. 2

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  3. 3 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  4. 4

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  5. 5

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»
  6. 6 Adiós a Mercedes González, edil con el tripartito y gran activista social
  7. 7 El significado del misterioso vídeo que ha compartido Daniel Sancho
  8. 8

    El aparcamiento de la avenida de Portugal de Gijón será gratuito
  9. 9

    El Principado de Asturias investiga un presunto caso de acoso escolar en San Martín del Rey Aurelio
  10. 10 Un ganadero, condenado a prisión por provocar en Las Regueras un incendio que calcinó ocho hectáreas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Vuelve la campaña de Movember para visibilizar la salud de los hombres

Vuelve la campaña de Movember para visibilizar la salud de los hombres