Vuelve la campaña de Movember para visibilizar la salud de los hombres El movimiento promueve dejarse bigote en noviembre para luchar por la salud mental y contra el cáncer masculino

Alberto Arce Oviedo Jueves, 30 de octubre 2025, 08:35 Comenta Compartir

Asturias Movember, el equipo liderado por Gerardo Albornoz que trajo a la región el movimiento global que promueve dejarse bigote en noviembre como símbolo de la salud masculina, empezará el sábado su décima edición con las mismas ganas que la primera y el bagaje de una década de trabajo y casi 110.000 euros recaudados para luchar en favor de la salud mental masculina, la prevención del suicidio, el cáncer de próstata y el testicular. Un pequeño gesto, dejarse bigote, ya sirve para visibilizar la campaña.

«Hace diez años empezamos Asturias Movember como un pequeño reto local, unos pocos amigos dejándonos bigote por una buena causa», aseguró Albornoz, capitán del equipo y embajador de Movember, este miércoles. «Ahora forma parte de nuestra identidad; cada año más personas en Asturias reconocen el bigote y preguntan cómo pueden ayudar. Es una muestra de que las pequeñas acciones pueden crecer hasta convertirse en algo verdaderamente significativo», sentenció. Tanto, que ahora cumplen su décimo aniversario.

Temas

salud

Asturias

Cáncer