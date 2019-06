Una muestra con personalidad

15 alumnos del Centro de Normalización a Través del Arte llaman la atención del público con su talento a través de 19 coloridas obras expuestas en la Galería 451 y lo hacen, además, con un fin terapéutico mediante el proyecto 'Construyendo un nosotr@s plural e inclusivo'. Este proyecto, liderado por la profesora Sandra Estrada, se centra en el término 'pulsión', que consiste en mejorar la capacidad de concentración y el concepto sobre uno mismo para así poder expresar sus sentimientos y emociones a través de la pintura.

Estrada, monitora artística de la Fundación Padre Vinjoy, analiza uno de los muchos cuadros de la exposición: en esta obra, la artista Montse Cuesta, utilizando con mucha destreza la técnica de acrílico sobre tabla (como el resto de cuadros de la exposición), representa un caballo «oculto en una atmósfera de intriga, un mundo lleno de cosas ocultas en la niebla, lo cual podría ser una forma de expresar la personalidad del artista». Y es que de eso se trata la exposición, de ver reflejada la personalidad de cada artista en los diferentes cuadros. De esta forma, además de servir como terapia, las pinturas embaucan a los visitantes de la galería con sus creativas y llamativas formas.

Horarios La exposición estará abierta hasta el 11 de Junio. El horario de la galería es de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 de martes a sábado y de 12.00 a 14.00 el domingo. Participantes 15 artistas del Centro de Normalización a Través del Arte de la Fundación Vinjoy. Exposición 19 cuadros creados con la técnica de acrílico sobre tabla.

Una de las artistas, Amor Castelao, explica que su obra refleja sus raíces mineras y su localidad natal, Cangas del Narcea. En esta pintura, podemos apreciar las diferentes formas simbólicas que hacen alusión a «lo antiguo», con un sentimiento de morriña por un tiempo pasado y una tierra querida, según cuenta la autora. Aunque Castelao domina la técnica de acrílico, afirma que prefiere trabajar con acuarelas aunque sea más complicado. Sin duda, le gustan los retos y lo demuestra en su nostálgica obra.

Otra de las pintoras, Vanesa Casal, que expone dos de sus cuadros en la galería, expresa su pasión por los caballos en uno de ellos, con un retrato muy llamativo y detallado de estos; y experimenta con formas y colores en el otro, donde podemos apreciar un bodegón de frutas creado a partir de diversas formas coloridas. «Empecé dibujando formas de diferentes colores y a partir de ellas me fui imaginando las diferentes frutas, fue un poco improvisado», explica Casal.

La profesora Estrada ha escogido para exponer su proyecto la Galería 451 por su diseño y su amistad con la dueña de esta, Mónica de Juan, que es una persona «muy comprometida con el arte». De Juan expresa su emoción por la exposición «Me gusta muchísimo cómo ha quedado, lo delicado del formato, el montaje... Ha habido gente que incluso ha querido comprar algunos de los cuadros, aunque no están a la venta», dice la dueña de la galería. «Me esperaba algo con mucha fuerza, pero me sorprendió cuando lo vi en directo porque no las vi hasta el último segundo», cuenta De Juan.

La llamativa exposición estará abierta hasta el martes 11 de junio y el públcio general puede pasarse a apreciar el talento de los artistas por la ya mencionada galería del número 26 de la Calle Mon.