«Esto no va a quedar así, te voy a matar» El portal del bloque de viviendas donde sucedieron los hechos. / A. PIÑA La mujer que amenazó a su marido con unas pistolas acepta 4 meses de cárcel D. L. OVIEDO. Y. Martes, 24 julio 2018, 03:21

Y. K. N. M., de 28 años, nacionalidad española y sin antecedentes penales, ha aceptado una pena de cuatro meses de prisión y un año de alejamiento de su marido, al que encañonó con dos pistolas de fogueo y le amenazó: «Esto no va a quedar así, te voy a matar», le dijo. Los hechos ocurrieron el pasado domingo sobre las dos de la madrugada, y fue el propio hijo de la pareja, de 11 años, el que, asustado, alertó de lo sucedido al 092.

La Policía Local acudió al lugar de los hechos, el número 54 de la avenida del Mar, en Teatinos. El padre abrió la puerta a los agentes y les contó que su esposa, «de la que se encuentra en proceso de separación, llegó bebida a la casa y cogió dos pistolas en la habitación», informaron fuentes de Seguridad Ciudadana. De acuerdo con la sentencia condenatoria, además le espetó «que iban a salir todos en el telediario, que si lo entendía o se lo explicaba».

En el salón, los agentes municipales preguntaron por las armas a Y. K. N. M., quien negó que existieran. Entonces, con la autorización del esposo, registraron la vivienda y encontraron en una habitación dos cajas vacías de armas junto con dos cajas de munición. Debajo de los cojines del sofá se escondían las dos pistolas de fogueo, una Blow calibre 9 milímetros y otra, modelo mini8, de calibre 8 milímetros. La mujer aseguró que eran propiedad de su padre. Luego le hallaron cargadores y silenciadores para ambos modelos y 95 balas.

A continuación, cuando la condenada se dispuso a buscar unos zapatos en su cuarto, detallaron fuentes de Seguridad, «al pasar al lado de su marido, los agentes la escucharon decirle: 'Esto no va a quedar así, te voy a matar'.» Entonces, según las mismas fuentes, intentó agredir a su marido y el hijo de ambos rompió a llorar. Inmediatamente, la Policía Local procedió a detenerla, a eso de las 2.15 horas y más tarde la transfirió a la Policía Nacional.

La mujer pasó la noche del domingo al lunes en los calabozos del Cuerpo, en la comisaría de la calle Juan Benito Argüelles (antes, General Yagüe). Hasta allí se acercaron su esposo y su hijo para presentar la correspondiente denuncia por lo sucedido.

Juicio rápido

K. N. M. se enfrentó ayer por la mañana a un juicio rápido en el Juzgado de Instrucción número 1 por un delito de amenazas, de acuerdo con el Ministerio Fiscal. De acuerdo con los hechos probados, con los que estuvieron de acuerdo las partes, la mujer, «como consecuencia de una previa discusión y con la intención de causar temor en su marido, utilizando dos pistolas de fogueo», lo amenazó.

Al reconocer los hechos y llegar a un acuerdo con la Fiscalía, Y. K. N. M. obtuvo una reducción de condena, de 6 meses de prisión a cuatro y de 1 año y 6 meses de alejamiento a solamente 12 meses. Durante este periodo, no podrá acercarse «a menos de 200 metros del domicilio, lugar de trabajo, recreo o cualquiera donde se encuentre» su marido, «así como comunicarse con él mismo, aun cuando mediase su expreso consentimiento» y deberá pagar las costas del proceso, pero no una indemnización «al no haberse acreditado daño o perjuicio alguno».

Aunque no constan antecedentes penales de Y. K. N. M., su pareja comentó a la Policía Local que «no era la primera vez que le amenazaba con un arma. Días antes le había puesto la pistola en la entrepierna diciendo que le dejaría impotente si se separaba».