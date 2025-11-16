Una mujer se cae dentro de una alcantarilla sin tapa en Oviedo: «Como si me hubiera tragado la tierra» «Me llevé un susto muy gordo», cuenta Vanesa Obaya, herida en una pierna, después del accidente esta madrugada en la calle Canóniga

La alcantarilla de la calle Canóniga en Oviedo. En el círculo, la pierna lesionada de la mujer.

«Me llevé un susto muy gordo». Así describe, aún conmocionada y dolorida, la gijonesa Vanesa Obaya el accidente que sufrió la noche de este sábado en Oviedo. De vuelta a casa, sobre las seis de la madrugada, caminaba por la calle Canóniga, en El Antiguo, mientras charlaba con unas amigas cuando, de repente, «me caí por una alcantarilla, como si me hubiera tragado la tierra».

Según explica esta mujer de 44 años, la alcantarilla «era bastante grande y estaba sin la tapa». Al pisar, su pierna izquierda quedó atrapada en el interior. «Me pegué una leche tremenda, había bastante altura». Sus amigas, asustadas, llamaron a la Policía Local, cuyos agentes la ayudaron a salir y le recomendaron acudir al ambulatorio de la Lila, donde a su vez la derivaron a Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para realizarle una radiografía. «Tengo una contusión, nada roto pero muy hinchado y muy dolorido», cuenta este mediodía.

Obaya no consigue entender «por qué estaba esa alcantarilla sin tapa». De hecho, mientras ella abandonaba la zona «se cayó otra chica, que por fortuna no se hizo daño». En cualquier caso, advierte, «si llega a ser un niño o una persona mayor, no lo cuenta».

Tras acudir al cuartel de Rubín, sede de la Policía Local, para presentar una reclamación, finalmente irá «mañana o pasado» al Ayuntamiento de Oviedo a presentarla en el Registro. Quiere evitar que se repita. «Podía haber sido mucho peor, tuve suerte», se consuela Obaya, que quiere que se tomen medidas para que nadie sufra esta misma situación.

