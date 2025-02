La mujer militar que se hizo pasar por hombre

Sábado, 22 de mayo 2021, 00:23 Comenta Compartir

A. A. Por fortuna, las fuerzas armadas y las de seguridad ya no son terreno exclusivo para los hombres; no obstante, no siempre fue así. La escritora soerense Alicia Vallina reflexionó ayer sobre ello durante la presentación de su libro 'Hija del', organizada por la ... Fundación 16de24 en el Espacio Circus, en Marqués de Santa Cruz. Una obra que cuenta la historia de Ana María de Soto una mujer «valiente» que se hizo pasar por hombre en pleno siglo XVII -1793- para lograr acceder a la Armada Española y construir una trayectoria militar.

