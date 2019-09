Una mujer resulta herida grave al ser atropellada cuando cruzaba en rojo en Oviedo La ambulancia y la Policía Local en el lugar del atropello. / MARIO ROJAS El coche no pudo esquivar a la víctima, que sufrió una fractura abierta en su pierna, cuando descendía por la calle de Silla del Rey CECILIA PÉREZ OVIEDO. Jueves, 12 septiembre 2019, 00:38

Una mujer de 65 años resultó herida de gravedad en una pierna tras cruzar «un semáforo en rojo», según varios testigos, en la intersección que une las calles Valentín Masip y Silla del Rey, a la altura del número 23.

El suceso tuvo lugar a la una y media. Testigos presenciales del accidente aseguraron que la peatona se dispuso a cruzar la calle cuando «el semáforo aún estaba en rojo». En ese momento, un coche que descendía por la citada calle, se topó con la mujer sin que pudiera hacer nada para esquivarla, explicaron esos mismos testigos.

La víctima quedó tendida en la calzada con una «herida grave» en su pierna izquierda. Según fuentes de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, sufrió una «rotura abierta» de varios huesos de la extremidad inferior.

La víctima, que permaneció consciente en todo momento, fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital Universitario Central de Asturias. «La señora llegó a decir que había sido culpa suya», relató un vecino de la zona. Hasta el lugar del atropello se desplazaron varias patrullas de la Policía Local que tomaron declaración a la conductora. La joven se encontraba visiblemente afectada por el accidente.

Los vecinos del barrio alertaron de la «peligrosidad» del cruce, en Silla del Rey, justo en la confluencia con Valentín Masip. «Este semáforo tiene un problema: permanece mucho tiempo en rojo para los peatones por eso cuando ven que no viene nadie cruzan, aunque sepa que no deben. En cambio, cuando está en verde dura muy poco y casi no da tiempo a cruzar», lamentó una residente en la zona.

El último atropello de gravedad, ocurrido en la ciudad, tuvo lugar el pasado 28 de agosto. Un ciclista de 43 años resultó herido tras ser arrollado por un autobús en Llamaquique. Los hechos ocurrieron en la confluencia de la avenida Hermanos Menéndez Pidal con la calle Trece Rosas. El vehículo golpeó a la víctima y esta acabó debajo del autocar. El conductor dio negativo en la prueba de alcoholemia.

De consecuencias más graves fue el atropello ocurrido el 25 de mayo en la calle Jovellanos. Un conductor atropelló mortalmente al joven Mamel Castañón para después darse a la fuga.