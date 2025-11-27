Mujeres Juristas y Adolfo Barreda, premios de Igualdad del Colegio de Abogados de Oviedo
La institución premia los 36 años de trabajo de la Asociación Themis y el «corazón y valentía» del letrado en la defensa de Nevenka Fernández
R. F.
Oviedo
Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:35
La Asociación de Mujeres Juristas Themis, por sus 36 años de lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y su compromiso en el acompañamiento ... y asesoramiento a las mujeres en situación de desigualdad, y el abogado Adolfo Barrera Salamanca, por su «coraje y valentía» en la defensa de Nevenka Fernández, víctima del acoso sexual en el medio laboral, recibieron este jueves el premio a la Igualdad Alicia Salcedo que anualmente otorga el Colegio de Abogados de Oviedo.
La entrega, celebrada en el salón de actos colegial, contó con la participación de la delegada del Gobierno, Adriana Lastra y de la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente.
