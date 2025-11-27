El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Rosa María Gil, Antonio González Busto y Adolfo Barreda. Mario Rojas

Mujeres Juristas y Adolfo Barreda, premios de Igualdad del Colegio de Abogados de Oviedo

La institución premia los 36 años de trabajo de la Asociación Themis y el «corazón y valentía» del letrado en la defensa de Nevenka Fernández

R. F.

Oviedo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:35

La Asociación de Mujeres Juristas Themis, por sus 36 años de lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y su compromiso en el acompañamiento ... y asesoramiento a las mujeres en situación de desigualdad, y el abogado Adolfo Barrera Salamanca, por su «coraje y valentía» en la defensa de Nevenka Fernández, víctima del acoso sexual en el medio laboral, recibieron este jueves el premio a la Igualdad Alicia Salcedo que anualmente otorga el Colegio de Abogados de Oviedo.

Top 50
  1. 1 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  2. 2 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  3. 3 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  4. 4 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés
  5. 5 El instituto Carreño Miranda y el colegio San Fernando de Avilés, de luto por la muerte repentina de un alumno de 12 años
  6. 6

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  7. 7 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón
  8. 8

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  9. 9 Las entidades sociales de Gijón asumen el realojo de los usuarios del Albergue Covadonga mientras duren las obras
  10. 10 Atentan contra la Fundación Mar de Niebla, en Gijón, quemando una puerta de acceso

