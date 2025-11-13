Multitudinario adiós en Oviedo a 'Lolita' Bonal, «un as de corazones» La fundadora del Club de bridge Tricolor recibe el homenaje de cientos de personas en una parroquia del Corazón de María abarrotada

La iglesia del Corazón de María de Oviedo llena despidió este jueves a María Dolores Bonal, 'Lolita' Bonal, que falleció el miércoles a los 95 años. Un funeral en el que su nieta, María Álvarez Cascos, desgranó el momento más emotivo al final de la celebración cuando llegó la hora de la despedida y subió al púlpito para dedicarle unas palabras a su abuela. Así, contó que hace tres semanas le hizo una pequeña entrevista y Lolita lanzó un mensaje a sus hijos: «Procurad siempre estar unidos como hasta ahora». Y la joven añadió: «Damos las gracias a nuestro as de corazones, ya está en el cielo».

En clara referencia a la gran pasión de la fallecida, el bridge, al que dedicó su vida tanto a jugar como a dar clase en una escuela fundada por ella junto a Pepita Iglesias y Conchita Corujedo hace cerca de 50 años, Club Tricolor. Entre los familiares de la difunta, su nuera, la jefa de Redacción en Oviedo de EL COMERCIO, Paz de Alvear.

Según el sacerdote que ofició el funeral, Miguel Ángel Niño, era «una buena madre, una buena hija, una buena esposa, una buena abuela y muy amiga de sus amigas y del bridge». «Le ha llegado el momento de recoger las cartas de su vida en una partida en la que está llamada a ganar porque tiene el mejor compañero, el Señor», profundizó.

En una iglesia llena destacaba, entre otras muchas personas, la presencia de un enorme número de compañeras de juego y de alumnas del Club Tricolor, que se acercaron para despedir a su compañera y maestra.

