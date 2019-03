«El mundo de los videojuegos es machista» 'Nercromina', ayer. «Sufrí acoso y me desprestigiaron diciendo que mis logros los había conseguido por hacer favores sexuales» Nerea Díaz 'Nercromina' Jugadora profesional ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Sábado, 23 marzo 2019, 03:29

Tiene una sonrisa que contagia pero 'Nercromina' (Barcelona, 1991) vivió hace meses uno de los peores momentos de su vida. Sufrió «acoso» tras ganar ante los mejores jugadores del mundo y esto le hizo dejar los videojuegos a pesar de ser profesional de 'Street Fighter'. Ayer, participó en la charla sobre el libro 'Protesto' y mañana volverá a estar en la Sala de Cristal. Será a las tres de la tarde.

-¿Es el mundo de los videojuegos machista?

-Sí, punto. La sociedad en general lo es y en este sector no hay ningún tipo de demonio extra.

-Estas actitudes hicieron que usted se retirase.

-Sufrí acoso y abandoné en la cima de mi carrera competitiva. Yo venía del torneo más importante de Europa, que se celebró en Suecia, y participaron un montón de jugadores japoneses. Gané un combate contra el mejor del mundo, pero la reacción de la gente fue aberrante.

-¿Qué le dijeron?

-Hubo de todo. Me desprestigiaron diciendo que mis logros los había conseguido por hacer favores sexuales, estamparon mandos contra la pantalla por perder contra mí y algunos me llegaron a decir que consideraban una vergüenza que yo les ganase por ser una mujer. Yo no me vi capaz de afrontar esto y tuve que recibir ayuda psicológica porque caí en una depresión.

-Y dejó de competir.

-Sí y también dejé de jugar 'Street Fighter' porque me dolía mucho.

-¿Cómo lo superó?

-Sabiendo quien soy yo y lo que valgo como persona. Tengo claro lo que quiero hacer y volveré a competir. Quiero ser campeona mundial por el hecho de que una mujer lo gane.

-¿Hay ahora más jugadoras que antes?

-Sí aunque todavía hacen falta mas. Sobre todo a nivel competitivo.