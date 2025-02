Nacho Cuesta dice que el Ayuntamiento hará de «mediador» en Loma del Canto

GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Miércoles, 6 de noviembre 2019, 01:32 | Actualizado 03:53h. Comenta Compartir

El concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, admitió ayer la reunión que mantuvo el lunes, junto al alcalde, con los representantes de la junta de compensación de Loma del Canto 1, entidad sobre la que pesa un auto de ejecución de sentencia para que asuma el pago de la expropiación (unos 5,5 millones, intereses incluidos) al único propietario no adherido a este proyecto para levantar 300 viviendas en la trasera del polideportivo de Vallobín. Cuesta sostuvo que el encuentro es uno de los muchos que tiene el equipo de gobierno con vecinos y que «nos hemos ofrecido a hacer una labor de mediación, a favorecer un ambiente en el que sea factible un acuerdo para el abono de esa deuda».

Esta fue la respuesta de Cuesta a la preocupación mostrada ayer en el Pleno por el portavoz socialista, Wenceslao López, por un asunto que «entraña cierto riesgo jurídico» para el Ayuntamiento y que puede terminar «como una pequeña Villa Magdalena». Para el de Urbanismo es «un problema heredado» en el que unos vecinos se encuentran «con una sentencia judicial» que trae como «obligación unos pagos» para «los que hay distintas situaciones» y puede «generar un problema social».

La supuesta imposibilidad de hacer frente al pago de la expropiación es uno de los argumentos que esgrimen desde hace años sus miembros para tratar de implicar al Ayuntamiento en la solución, llegando a plantear que se cambie el sistema de actuación de compensación a expropiación. Cuesta no entró en ello ayer. Aseguró que el Ayuntamiento tan solo mediará, «exclusivamente eso».

El Ayuntamiento se aquietó a la sentencia y ya ha pagado su parte, como también ha hecho el Principado, pero el Consistorio es la administración expropiante. La opción de hacerle responsable de todo el tinglado planea sobre el asunto. Más después de que la junta de compensación usase la reunión con el alcalde para tratar de frenar las multas del TSJA por incumplir sus autos.

Fondos Edusi

El debate urbanístico no se limitó a la situación de Loma del Canto. Somos y PSOE plantearon mociones de urgencia sobre el cambio climático. Cuesta las despachó llamándolas «mociones-tweet». Ello enfadó al socialista Fidel Rodríguez, que explicó que envió el texto para que se abordase como una declaración institucional con quince días de antelación y no obtuvo respuesta. También enfadó a la líder de Somos, Ana Taboada, que acusó al equipo de gobierno de frenar todas las medidas previstas para mejorar la sostenibilidad de la ciudad, desde el Plan de Movilidad al Bulevar de Santullano poniendo en riesgo los fondos europeos. Cuesta lo negó: «Mienten cuando vinculan los fondos al proyecto concreto de Bosque y Valle. Cualquier otro proyecto que mejore el entorno y proteja Santullano también sería válido». No rechazó el trabajo realizado, pero insistió en que están a la espera de que se concluya el expediente administrativo sobre el proyecto presentado por la UTE