El «abandono» y «olvido» del monte Naranco Problemas. El cartel de San Miguel de Lillo tiene grafitis, los vertederos ilegales se suceden, los socavones en las carreteras son enormes y la casa rectoral está abandonada / FOTOS: PABLO LORENZANA Y ÁLEX PIÑA La falta de inversiones hace que algunas reivindicaciones sean históricas como es la construcción de una acera entre los monumentos ROSALÍA AGUDÍN Miércoles, 10 abril 2019, 14:13

Vertederos ilegales, líneas de alta tensión en medio de los caminos, carreteras llenas de baches, coches circulando al lado de los monumentos prerrománicos, sin acera entre Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, cartelería inexistente en algunos puntos de interés y donde sí la hay está llena de pintadas, falta de transporte público... El listado de carencias y problemas del monte Naranco que relatan los vecinos parece no tener fin. Algunas de las quejas se han convertido ya en históricas, a base de repetirlas durante años sin que las administraciones hayan hecho nada por solucionarlas, pese a lo singular y valioso de la zona. Por eso, quienes conviven y sufren a diario la situación no lo dudan: se sienten «abandonados» y «olvidados».

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, temen que vuelvan las promesas electorales, pero ellos no quieren ya ni oírlas. Están hartos de escuchar propuestas y soluciones, llegadas casi siempre en estos periodos, que nunca acaban de convertirse en nada. «Siempre han usado el tema para estos fines, pero nosotros queremos que hasta el último domingo de mayo dejen al Naranco tranquilo. Cuando se formen los nuevos gobiernos estamos dispuestos a hablar con ellos, pero antes no», ruega María Teresa Álvarez, miembro de la asociación de Ules.

La carretera que une esta localidad con Paniceres y la que va desde Llano a Llampaga está llena de baches. Los socavones se llenan de agua los días de lluvia y cuando hiela el peligro es aún mayor. «La vía se transforma en una pista de patinaje porque el firme lleva años gastado y nadie lo repara», abunda María José García, de la asociación vecinal la Peña el Naranco. Ella pide que se eche una capa de asfalto, así como ampliar y canalizar la calzada. «Es una reivindicación histórica, pero por el momento no se ha hecho nada y la situación va a peor. Con el temporal de enero se crearon unos enormes agujeros en mitad de la vía». Ya han pedido al Ayuntamiento su reparación, pero hasta ahora no se han contratado las obras.

Añade otro más a la lista de problemas: la falta de conexiones de transporte público. Por esta carretera pasa la línea 0, su frecuencia es cada «dos horas» durante todos los días de la semana y el último autocar pasa a las ocho de la tarde, según apunta Rosana Cordera. Es por ello que la gente que sale de trabajar tarde o los niños que van a clases particulares a última hora de la tarde no lo pueden usar.

La falta de transporte público es para Ángel del Valle, de la plataforma Todos Unidos por el Naranco, un problema serio. Dice que «ningún TUA llega hasta los monumentos prerrománicos» y la parada más cercana queda al lado del aparcamiento. Los miles de visitantes que cada año se acercan hasta Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo tienen que emprender la marcha andando y si lo hacen por la carretera se encuentran con que a mitad de camino la acera se acaba.

Espacio para los peatones

Desde el paso de cebra donde finaliza el acceso peatonal hasta el palacio del Rey Ramiro hay más de medio kilómetro y tampoco existe un conexión entre este edificio prerrománico con San Miguel de Lillo. Es por ello que los turistas tienen que estar muy pendientes de los vehículos y Carlos Lastra, de la Asociación Asturiana Amigos de la Naturaleza (ANA), se extraña de que nunca haya pasado nada grave. «Es milagroso que ningún autobús haya caído por aquí», añade. Él es de los que opina que la carretera de al lado de los monumentos debería «desaparecer» y dejar el camino para los peatones.

Una propuesta parecida viene recogida en el Plan General de Ordenación Urbana. Para la vía actual se propone la creación de un paseo recreativo con vistas sobre la ciudad en la zona ya ocupada por restaurantes. Ello iría unido a «un cuidadoso tratamiento arquitectónico de los bares, permitiendo ligeros incrementos de edificabilidad» condicionados a que el resultado final consiguiese «una mejor integración y una disminución del impacto visual con respecto a la situación de partida».

Lastra también aboga por el arreglo de la casa rectoral. Tiene las ventanas rotas, agujeros en su fachada y un evidente estado de abandono. Podría ser la mejor casa de Oviedo al ser una de sus vistas principales Santa María del Naranco, pero el proyecto que el Arzobispado presentó para su arreglo hace un lustro recibió un doble 'no'. En él se contemplaba la creación de una vivienda unifamiliar con dos garajes, lavandería, almacén, cuatro baños y tres dormitorios, pero tanto el Ayuntamiento como el Consejo de Patrimonio Cultural se opusieron por aquel entonces. Es más, dijeron que cualquier intervención urbanística en las inmediaciones de los monumentos «podría poner en peligro la catalogación como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Lastra, ante esta situación, propone que, si no se puede hacer nada para rehabilitar las instalaciones, lo que se debe hacer «es tirarlas». Asimismo, lanza la idea de plantar árboles alrededor de Santa María del Naranco, aunque estas labores se deben hacer con sumo cuidado. «Se debe arbolar con especies autóctonas y hay que tener en cuenta la visión de los monumentos desde abajo», añade. Y propone la recuperación de la nomenclatura original de Santa María del Naranco, que es palacio del Rey Ramiro, y la realización de una excavación arqueológica en sus alrededores.

Señales a puntos de interés

Uno de los grandes problemas del monte Naranco es que sus principales puntos de interés no están señalizados. Por ejemplo, no existe ningún cartel en la carretera que indique que a la izquierda está Santa María del Naranco, ni dónde está el Cristo y el único que indica dónde se encuentra San Miguel de Lillo está lleno de pintadas. Pero esta situación no es nueva. Ya en 2011 los vecinos alertaban de esta problemática. Nada se ha hecho desde entonces por mejorarlo. De igual forma, Miguel Parte, del colectivo Manos por el Naranco, alerta que no existe ningún indicativo de dónde se encuentran los neveros ni los búnkeres de la guerra civil: «Los accesos al Prerrománico son de pena y los pozos de nieve están totalmente abandonados». La falta de mantenimiento ya se empieza a notar en los tres caminos de acceso y, una vez abajo, la situación no es mucho mejor.

La escasez de limpieza se extiende a lo largo de todo el monte. Los vertederos ilegales están por todo el entorno y uno de los últimos en aparecer ha sido en el zulo del Naranco. El habitáculo construido por la banda criminal ETA-Asturcón acumula desde envases a una campana extractora de grandes dimensiones. La situación se repite a la vera de los caminos y en zonas de fácil acceso.

Parte también ruega a las administraciones «poner límite» a la extracción de tierra, mientras García añade que el continuo tráfico de camiones «estropea» las carreteras de la zona y todos ellos urgen la retirada de las líneas de alta tensión de al lado de los caminos.