Navegando sobre aguas turbulentas

La consultora estratégica Axialent reúne a su equipo internacional en Las Caldas para preparar el próximo ejercicio

«Con el nuevo Gobierno ha aumentado mucho el interés por la diversidad». Lo dice José Suárez Arias-Cachero, CEO (consejero delegado) de Axialent como ejemplo de los servicios que presta la compañía a su larga lista de clientes internacionales -Kpgm, Peugeot, BBVA o Procter & Gamble- y de sus necesidades. El equipo de la empresa termina hoy una estancia de cinco días en Las Caldas Villa Termal para repasar el trabajo de este año y preparar el del que viene. «También para hacer equipo, porque casi siempre trabajamos por videoconferencia». En el equipo, 20 personas de 10 nacionalidades distintas, hay españoles, estadounidenses o australianos. «Hablar con Australia te saca de tu zona de confort, tiene que ser a las seis de la mañana o a las diez de la noche, pero el talento no tiene barreras. Yo vivo en Oviedo y puedo trabajar en todo el mundo», expone Arias Cachero.

Y para hacer equipo nada mejor que un 'Crazy Down of the Nalon River', una actividad organizada por Naturaller, pionera en el turismo activo en el tramo medio del primer río de Asturias. Divididos en tres equipos, los trabajadores y comerciales de Axialent tuvieron que presupuestar, diseñar y construir su propia balsa para luego descender el Nalón. «El juego tiene un poco de todo, de planificación, de colaboración, de gestión de recursos, porque no tienes todos los materiales...Ha sido muy divertido», explica, en inglés, el idioma que se habla en las jornadas salvo algún ocasional 'amigo', Barbara Geels-Dingle, enamorada de las vistas y la naturaleza que rodean Las Caldas.

En el fondo se trata de eso, «de ayudar a empresas en procesos de cambio cultural a adaptarse», en las aguas turbulentas, «como ahora con la creciente digitalización o ante la fusión o absorción de otra compañía». Se puede hacer desde aquí.