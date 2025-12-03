El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Navidad en Asturias

El Corte Inglés de Salesas, en Oviedo, inicia la Navidad con el espectáculo 'Cuento de invierno'

El centro comercial contará con actividades para niños y mayores durante todo el mes, entre ellas villancicos, talleres y showcooking

R. F.

OVIEDO.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:42

El Corte Inglés de Salesas, en Oviedo, inició ayer la Navidad con 'Cuento de Invierno', un nuevo espectáculo que forma parte de Cortylandia. Hasta el 5 de enero niños y adultos podrán disfrutar de numerosos pases de este cuento animado. Ubicado en la planta baja de El Corte Inglés en Salesas podrá visitarse en horario comercial de 10 a 22 horas, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de disfrutar de esta experiencia mágica a lo largo del día.

Así da comienzo una agenda de eventos, así como de la visita de Papá Noel y el Cartero Real, que recogerán las cartas de niños y niñas. El sábado 13 de diciembre, la compañía Pablo Méndez Performance recorrerá todas las plantas de El Corte Inglés en Salesas y Uría con un espectáculo lleno de fantasía.

El Coro Infantil de la Escuela de Música Divertimento pondrá voz a los tradicionales villancicos navideños, cita que tendrá lugar el sábado 20 de diciembre.

Actividades infantiles, como el taller creativo 'Diseña tu taza navideña', el lunes 22 de diciembre, y el tradicional Showcooking 'El Elfo repostero' donde cincuenta niños y niñas crearán su postre navideño, el martes 30 de diciembre, se desarrollarán en planta primera, a las 18 horas.

