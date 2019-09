«Tenemos la necesidad imperiosa de reagrupar las sedes judiciales» ge Punset Fernández, en la biblioteca del decanato. / MARIO ROJAS Jorge Punset Fernández - Juez decano de los juzgados de Oviedo «Llevamos muchos años escuchando propuestas y que no se lleven a cabo crea desazón», dice el juez que apuesta por «la ciudad de la justicia» A. ARCE / C. PÉREZ OVIEDO. Martes, 1 octubre 2019, 01:02

Jorge Punset Fernández (Oviedo, 1967) tomó posesión del cargo como juez decano de los juzgados de Oviedo el pasado 11 de septiembre. Magistrado del juzgado de lo Contencioso número 5, ha relevado a Pilar Martínez Ceyanes. Recibe a EL COMERCIO en la biblioteca del Decanato. Es certero y taxativo. La justicia asturiana necesita «reagruparse», «digitalizarse» y «entrar en el siglo XXI».

-¿Cómo valora sus primeras semanas en el cargo?

-Llevo poco tiempo y estoy en período de reconocimiento de la situación de los juzgados, pero creo que la necesidad imperiosa que tenemos ahora mismo es la de reagrupación de las sedes judiciales. Si bien dependemos de la disponibilidad del Principado, Oviedo necesita una ciudad de la justicia. También podría concentrarse dentro de un círculo de proximidad, en uno ya existente.

-Hay un nuevo gobierno regional y una nueva propuesta de reunificar las sedes. ¿Cómo se toman los profesionales de la justicia estos anuncios?

-Llevamos muchos años escuchando propuestas, y que no se lleve a cabo ese impulso modernizador crea cierta desazón. Pero confiamos, porque estamos en una situación adecuada para llevarlo adelante. Tenemos esa confianza, pero pedimos cierta sensibilidad y comprensión con los que son los problemas de la justicia, que es la encargada de resolver los problemas de miles de ciudadanos. En Asturias, hay unos 130.000 asuntos al año; y en los juzgados de Primera Instancia de Oviedo, unos 15.000.

-¿Han comenzado la formación para implantar el expediente judicial electrónico?

-Ya está en marcha, para jueces, letrados y funcionarios, y se podrá empezar a instalar antes de fin de año. Lo importante es que se dote a los juzgados de las herramientas tecnológicas adecuadas y que se dé una formación completa y un apoyo técnico competente. Necesitamos eliminar el papel de la tramitación procesal.

-¿Está la administración de justicia asturiana preparada para implantarlo?

-Todavía no. Necesitamos muchas herramientas tecnológicas. Será necesario el cambio de equipos. Los jueces y magistrados deberán tener dispositivos para poder trabajar en remoto. Las salas de vista, por ejemplo, necesitarán las correspondientes pantallas para la reproducción de documentos. Si queremos que la justicia sea moderna, ágil y del siglo XXI, hay que hacer las inversiones necesarias, pero no depende de nosotros. Hace falta compromiso.

-¿Cómo van las obras del palacio del TSJA?

-Espero que acaben pronto, con la diligencia que ha prometido la Administración.

-¿Qué necesitan los juzgados asturianos mientras llega o no esa reagrupación?

-Hay juzgados en los que no hay impresoras; otros en los que no funciona el sistema de gestión procesal y necesitan atenciones más rápidas. Los problemas van desde cosas tan nimias como cambiar una bombilla hasta necesidades más acuciantes como las pantallas en las salas de vistas.

-¿Trabajan en precario?

-Hay necesidades evidentes, pero los juzgados funcionan y resuelven centenares de asuntos cada día. Gracias, sobre todo, al factor humano.

-¿Se necesitan más jueces?

-Sería necesaria una pequeña reforma de la planta judicial. Hay jurisdicciones como la Social o la Civil, donde han aumentado mucho los asuntos recibidos al año. No obstante, siempre tenemos carencias de personal. En el Decanato, por ejemplo, hay tres personas reforzando. Es un ejemplo evidente de las necesidades que existen. En otros juzgados, a veces, las sustituciones no llegan. Todo ello, en conjunto, genera disfuncionalidades.

-¿Se solucionaría con nuevos juzgados?

-Sería conveniente. Hubo una iniciativa hace varios años de crear los tribunales de Instancia, que sí podría haber contribuido a la mejora de la planta judicial, pero no salió adelante. Aun así, dentro de lo que es la justicia en Oviedo, Social y Civil son los dos puntos con mayor necesidad de atención.

-Las competencias de justicia las tiene ahora el Principado.

-Lo que nos importa es que esas competencias se ejerzan en beneficio de la justicia y de los ciudadanos. Los jueces siempre manifestamos nuestra disposición para cualquier iniciativa.

-Cuando un juez escucha que la justicia es lenta, ¿qué responde?

-La justicia necesita agilidad, pero el trabajo del juez es un trabajo intelectual de reflexión, no una mera tramitación burocrática, y eso lleva su tiempo. Una justicia lenta no es justicia, pero la labor de los jueces debe compaginar la agilidad con el rigor jurídico. La lentitud de la justicia, en muchas ocasiones, se debe al atasco de los juzgados y a que no hay medios suficientes. En ese sentido, la litigiosidad va cada día a más. Sería muy interesante impulsar sistemas de mediación en las distintas jurisdicciones para que se aliviase la carga de los tribunales.

-Hay quien pide juzgados especializados en impagos de alquiler.

-No está dentro de las preocupaciones más inmediatas.

-Sí hay juzgado especializado en Violencia sobre la Mujer, y siguen aumentando las órdenes de protección.

-Tenemos un juzgado de esa naturaleza con una tasa de resoluciones muy alta. El problema de la violencia de género se encauza de forma muy profesional. Las órdenes aumentan, pero no es un problema de mal funcionamiento de los juzgados, sino de la realidad social que vivimos.

-El Ministerio Fiscal alertó de una «frustrante sensación» de no poder proteger a las víctimas de violencia machista. ¿Comparte usted esta visión?

-La problemática social no la va a resolver el juzgado. Hay que hacer una labor de más amplio espectro y que incluya a responsables políticos o fuerzas de seguridad.

-Hay más de 2.000 casos pendientes de resolver en los juzgados de lo Social.

-Los juzgados de los Social reciben 1.000 asuntos al año. Tienen una carga de trabajo excesiva. Sería necesario crear un nuevo juzgado.

-¿A quién le gustaría ver como nueve presidente del TSJA?

-Eso deberá decidirlo el consejo.